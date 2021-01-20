Новое производство медицинских изделий появится в Алабушеве к 2023 году

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Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» построит на площадке «Алабушево» завод по производству расходных материалов для аппаратов ИВЛ, систем переливания крови и растворов, а также контейнеров для сбора крови. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что в проект будут инвестированы 1,69 миллиарда рублей, начало строительства запланировано на 2021 год. Производство будет запущено в 2023 году.

— Завод по производству медицинских изделий общей площадью 18 тысяч квадратных метров появится на земельном участке площадью 3,4 гектара на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис «Москва», — пояснил Владимир Ефимов.

Он отметил, что таким образом будет создано свыше 270 рабочих мест.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров уточнил, что продукция резидента будет выполнена с использованием гранул медицинского ПВХ-пластиката собственного производства.

Он добавил, что компания в будущем выйдет на ежегодный выпуск не менее 480 тысяч дыхательных контуров, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

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