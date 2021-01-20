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Новое производство медицинских изделий появится в Алабушеве к 2023 году
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Новое производство медицинских изделий появится в Алабушеве к 2023 году

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к13Карта всех событий

Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» построит на площадке «Алабушево» завод по производству расходных материалов для аппаратов ИВЛ, систем переливания крови и растворов, а также контейнеров для сбора крови. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что в проект будут инвестированы 1,69 миллиарда рублей, начало строительства запланировано на 2021 год. Производство будет запущено в 2023 году.

— Завод по производству медицинских изделий общей площадью 18 тысяч квадратных метров появится на земельном участке площадью 3,4 гектара на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис «Москва», — пояснил Владимир Ефимов.

Он отметил, что таким образом будет создано свыше 270 рабочих мест.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров уточнил, что продукция резидента будет выполнена с использованием гранул медицинского ПВХ-пластиката собственного производства.

Он добавил, что компания в будущем выйдет на ежегодный выпуск не менее 480 тысяч дыхательных контуров, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

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инвестициипроизводствоВладимир Ефимов
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