Более 29 тысяч москвичей проконсультировались в киоске «Ваш инвестиционный консультант»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты информационного киоска «Ваш инвестиционный консультант» приняли 29 256 обращений от москвичей в 2020 году. Об этом в среду, 20 января, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, около 80 процентов обращений от бизнесменов, инвесторов и физических лиц поступило по телефону. Вопросы были связаны с порядком участия в столичных торгах, формированием заявки на участие, а также правилами аккредитации и перевода задатка.

— Отмечается также повышение качества предоставляемых консультаций: если в 2019 году среднее время одной консультации составляло около пяти минут, то в 2020-м этот показатель сократился до 3,5 минуты. Помимо этого, в прошлом году сотрудники информационного киоска стали консультировать инвесторов по вопросам заключения электронных договоров купли-продажи городской недвижимости, — уточнил Владимир Ефимов.

Отмечается, что для удобства участников в 2019 году ввели CRM-систему. Обратиться за консультацией в «Ваш инвестиционный консультант» может каждый желающий, который планирует поучаствовать в городских аукционах, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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