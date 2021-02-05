Москва будущего: как изменится жизнь в российской столице через 50 лет

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Инфраструктура современных городов и образ жизни его обитателей стремительно меняются. Преображения, для которых требовались 50 лет, происходят за считаные годы. Какой станет российская столица через полвека, «Вечерняя Москва» предложила пофантазировать архитекторам, урбанистам и писателям-фантастам.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖК И РАБОЧИЕ КАПСУЛЫ

Будущее столицы — за развитием IT-технологий, причем многие перемены мы можем увидеть не через 50 лет, а значительно раньше. В этом уверен архитектор-фантаст, футуролог Артур Скижали-Вейс:

— В первую очередь речь о развитии высоких технологий и больших баз данных. Они нужны для той же регулировки транспортных потоков. Подобные технологии уже внедряются. Даже сегодня мы видим результат их работы, который заключается в безопасности движения, минимизации пробок. Некоторые сегодня заявляют, что платные парковки — это хорошо, они дисциплинируют водителей. На мой же взгляд, намного лучше сработает внедрение новых правил регулирования транспортной сети.

Фото: Pexels/cottonbro

Город будет развиваться и за счет робототехники, считает Скижали-Вейс. Машины вытеснят людей из сферы обслуживания, уйдут продавцы, кассиры, регулировщики. Это будет крайне выгодно для города — робота не нужно кормить, он не уйдет на больничный, не захочет отгул, сможет работать независимо от ситуации в стране и в мире, что особенно актуально в период пандемии, которая когда-то может и повториться.

Будущее транспорта, как предполагает футуролог, — за водородными двигателями, электромобилями. Для того чтобы они плотно вошли в нашу жизнь, необходимо совершенствовать инфраструктуру города, но их популяризация — задача вполне перспективная.

— Многие сейчас ушли на удаленку и продолжают работать из дома. На мой взгляд, это совершенно неправильно, — заметил архитектор. — То есть удаленка нужна, но несколько другого формата. В свое время я предлагал систему модульных офисов, это, по сути, специально оборудованные капсулы, кабины, которые можно распределить по всему городу. В таком случае через 50 лет людям не нужно будет ездить в офисы — все необходимое оборудование, техника, специально оборудованное место окажется прямо под домом. К слову, и обслуживать такие помещения намного дешевле — этим займутся специальные мобильные операторы.

С рабочим местом разобрались, дальше необходимо комфортное жилье. Большой ошибкой футуролог считает разброс многоэтажек по отдаленным районам столицы с минимумом комфортной инфраструктуры. В будущем, по его мнению, москвичи будут жить в вертикальных ЖК с объемной инфраструктурой:

— Сейчас у нас огромное количество высоток, «человейников», которые никак не взаимосвязаны. Будущее архитектуры, на мой взгляд, за объемными инфраструктурами, где между зданиями прокинуты воздушные улицы, на них разбиты сады, другие варианты подвесной организации пространства. Если появятся летающие автомобили, у них должна быть возможность садиться на кровлю здания — такой вариант воздушной парковки. Нам совсем не обязательно перемещаться только в одной плоскости.

ЛЮДИ-КИБОРГИ

Во многом будущее уже наступило, заявил писатель-фантаст Борис Долинго. По его словам, даже сейчас на столичных улицах тестируют беспилотные автомобили, хотя когда-то даже представить такое было сложно:

— Интернет-коммуникации и IT-технологии начнут играть еще большую роль, чем сегодня. Уже сейчас у нас появляются беспилотные автомобили, а лет через 15, я уверен, по городу начнут курсировать беспилотные трамваи, автобусы. В облике города я не жду каких-то грандиозных перемен. Конечно, столица будет еще активнее развивать свою инфраструктуру, появятся новые виды и системы транспорта, но визуально, полагаю, глобальных потрясений не будет.

Фото: «Пятый элемент», 1997 год

Много нового может произойти в плане медицины. Точнее, где-то на грани медицины, биоинженерии, IT. Фантаст говорит о «кибергоизации» человека:

— Не очень мне нравится это слово, но пока другого подходящего определения не подобрать. Полагаю, в будущем многие органы будут работать за счет микропроцессорных технологий. Определенные микросхемы можно будет вживлять и в человеческий мозг так, чтобы условный дисплей телефона был не физически в руках, а в зрительной зоне. Конечно, такая технология принесет и определенные проблемы: одно дело, когда у тебя сбоит обычный телефон, а совсем другое — когда начинаются неполадки в мозге.

Одними позитивными новшествами, как считает Долинго, дело не ограничится. Вполне вероятно, по его словам, повторение эпидемий, что обязательно наложит свой отпечаток на жизнь людей:

— Вполне возможен ввод на постоянной основе определенных ограничений, запретов. Технологии ведь — палка о двух концах, вполне возможно, что некоторые страны начнут выводить вирусы искусственно для того, чтобы мешать развиваться другим странам. Вообще, чтобы избежать всех этих неприятных последствий, люди должны научиться решать проблемы вместе. Как с коронавирусом — не бодайся мы с американцами, разобрались бы с пандемией намного быстрее. Только все вместе мы можем сделать планету комфортной для человечества.

НОВАЯ АРХИТЕКТУРА И ФЕРМЫ В НЕБОСКРЕБАХ

Столица обязательно изменит свой облик, однако новое лицо города может прийти не по вкусу любителям архитектурной классики, замечает заместитель директора института демографических исследований ФНИС РАН, социолог, урбанист Вадим Безвербный:

— Москва и дальше будет развиваться по сценарию глобального города. Большую роль в ее облике сыграет программа реновации. Центр у нас действительно очень интересный, впечатляющий, а вот окраины требуют более трепетного отношения в плане работы над визуалом. Надеюсь, скоро советские проекты будут заменены более современными. Что касается центра, то исторический облик останется, но на местах некоторых классических и устаревших зданий могут быть реализованы новые проекты. Я все же надеюсь, что исторический облик изменится не радикально, но город будет преображаться в зависимости от потребностей горожан.

Урбанист привел в пример «Москву-Сити» — такую неуместную и неказистую для многих москвичей, зато чрезвычайно популярную у молодого поколения. Для последних «Москва-Сити» стала символом современного города, одним из самых популярных мест для прогулок и фотосессий, поэтому, если появится такой запрос, небоскребы могут вырасти и в самом центре столицы.

— Что касается более бытовых вопросов, то, полагаю, через 50 лет город полностью перейдет на энергосберегающие технологии, — продолжил Безвербный. — Речь, конечно, про электромобили в первую очередь. Хотелось бы, чтобы экологическая ситуация коренным образом изменилась, ведь, скажем откровенно, чистота воздуха — не самая сильная наша сторона. Другое интересное решение — уже появляющиеся проекты современных ЖК, где хотят реализовывать вертикальные фермы. Это очень интересный путь создания зеленого города с солнечными батареями на крышах, небоскребами, где люди смогут заниматься сельским хозяйством. Экотехнологии действительно способны улучшить жизнь нашего города.

По словам урбаниста, многие умные технологии уже реализуются в столице, Москва в этом плане — пилотный город, который первым пробует все самое новое и интересное.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И ЗЕЛЕНЫЕ ГОРОДА

В развитие беспилотного транспорта верит и писатель-фантаст Дмитрий Рус. Правда, по его мнению, через 50 лет все, вплоть до доставки, не просто станет беспилотным, но и поднимется в воздух:

— Мы уже видим, как активно развиваются квадрокоптеры, испытывают даже беспилотное такси, так что, думаю, скоро все линии движения переместятся в пятый океан. Если это действительно произойдет, то сам город станет более просторным и зеленым, улицы станут намного красивее. Использование системы дополнительной реальности выйдет на новый уровень: наденешь линзы, очки и мир наполнится дополнительными красками. Это, естественно, приведет к появлению еще более персонализированной рекламы: с каждого баннера на вас будет смотреть не просто симпатичная девочка, а ваша первая любовь или идеальный образ красоты, ведь именно на таких изображениях вы чаще всего останавливаете свой взгляд.

Фото: mvrdv.nl

Рус предполагает и появление киборгов, людей с неким вживленным в мозг микропроцессором, компьютером, который заменит собой все устройства коммуникации: телефоны, камеры, платежные карты. Подобная технология найдет применение и в медицине — уже сейчас 3D-принтеры печатают органы. В будущем эта система станет развиваться только активнее.

— Полностью исчезнет приватность. В принципе, это происходит и сейчас. С каждым днем приватности становится все меньше: по Москве устанавливают тысячи камер, работает система распознавания лиц, платежи перестают быть анонимными. В будущем понятие «личная жизнь» исчезнет полностью, она станет достоянием общественности. Вполне возможно и появление социального рейтинга. Каждый ваш поступок будет оцениваться искусственным интеллектом: плюнул мимо урны — получи понижение рейтинга, перевел бабушку через дорогу — повышение. Исчезнут многие профессии. Уже вот-вот исчезнет необходимость в переводчиках, то же происходит с продавцами, водителями. Многое заменят суперроботизированные системы, практически неотличимые от человека. Они могут взять на себя часть функций, в том числе и боевые.

Также, по мнению фантаста, большое внимание человек будущего станет уделять экологии. Рус уверен: если человек не научится уживаться с окружающим миром, то через 50 лет мы все умрем, потому что «планета будет загажена окончательно». Если же человек так и не поумнеет, возможен более пессимистичный сценарий: города накроют куполом, пытаясь спасти людей от агрессивной окружающей среды.

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