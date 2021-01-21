Более 50 команд продолжат работу на втором этапе конкурса «Облик реновации»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Участниками второго этапа международного архитектурного конкурса «Облик реновации» стали 55 команд. Об этом в четверг, 21 января, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, на втором этапе участникам предстоит работать над концепциями 31 площадки проектирования. Они должны выявить особенности площадок, а также сформировать их уникальный стиль, по которому жители смогут идентифицировать свой район. Над разработкой концепций для каждой площадки будут трудиться три команды.

Кузнецов отметил, что на второй этап конкурса попали самые квалифицированные и опытные специалисты. Всего будет разработано 93 концепции. В составе жюри находятся представители общественности и органов государственной власти, эксперты в сфере архитектуры, экономики, социологии, недвижимости и городского планирования.

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