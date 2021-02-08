Рафик Загрутдинов: Сусоколовское шоссе поедет быстрее

Строители приступили к укрупненной сборке металлоконструкций пролетного строения разворотной эстакады на Сусоколовском шоссе на участке Северо-Восточной хорды. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Кроме этого, строители выполнили надвижку 25-метрового участка пролетного строения эстакады А над съездом Северной рокады, — рассказал глава департамента.

Разворотная эстакада обеспечит съезд с Северо-Западной хорды в сторону Алтуфьевского шоссе, и съезд с Северо-Восточной хорды на Северо-Западную в направлении Дмитровского шоссе. Длина эстакады — 146,6 метра.

Эстакада А пройдет от Алтуфьевского шоссе до соединения с Северной рокадой. Шоссе, таким образом, поедет быстрее.

Напомним, на участке Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе проектом предусмотрено строительство 17,9 километров дорог. Также предстоит реконструкция подземного пешеходного перехода на выходе из станции метро «Ботанический сад». Будет реконструировано два выхода, построен дополнительный лестничный сход, пандусный сход и лифт для маломобильных граждан.

Кроме этого, построен пешеходный тоннель в районе дома 16, строение 33 на Сигнальном проезде.

На прошлое неделе мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ на участке Северо-Восточной хорды.

— Северо-Восточная хорда - один из самых крупных дорожных проектов Москвы за всю ее историю. Она проходит через 26 районов Москвы и серьезным образом улучшит транспортную ситуацию на северо-востоке города, на самых загруженных магистралях, — сообщил мэр.