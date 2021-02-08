Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Рафик Загрутдинов: Сусоколовское шоссе поедет быстрее

Рафик Загрутдинов: Сусоколовское шоссе поедет быстрее

Никита Миронов  

Город

Строители приступили к укрупненной сборке металлоконструкций пролетного строения разворотной эстакады на Сусоколовском шоссе на участке Северо-Восточной хорды. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Кроме этого, строители выполнили надвижку 25-метрового участка пролетного строения эстакады А над съездом Северной рокады, — рассказал глава департамента.

Разворотная эстакада обеспечит съезд с Северо-Западной хорды в сторону Алтуфьевского шоссе, и съезд с Северо-Восточной хорды на Северо-Западную в направлении Дмитровского шоссе. Длина эстакады — 146,6 метра.

Эстакада А пройдет от Алтуфьевского шоссе до соединения с Северной рокадой. Шоссе, таким образом, поедет быстрее.

Напомним, на участке Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе проектом предусмотрено строительство 17,9 километров дорог. Также предстоит реконструкция подземного пешеходного перехода на выходе из станции метро «Ботанический сад». Будет реконструировано два выхода, построен дополнительный лестничный сход, пандусный сход и лифт для маломобильных граждан.

Кроме этого, построен пешеходный тоннель в районе дома 16, строение 33 на Сигнальном проезде.

На прошлое неделе мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ на участке Северо-Восточной хорды.

— Северо-Восточная хорда - один из самых крупных дорожных проектов Москвы за всю ее историю. Она проходит через 26 районов Москвы и серьезным образом улучшит транспортную ситуацию на северо-востоке города, на самых загруженных магистралях, — сообщил мэр.

Северо-Восточная хородаДепартамента строительства города МосквыРафик Загрутдинов
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

США против Китая и России: возможен ли ядерный удар

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Суррогатное материнство: обычная медпомощь или торговля людьми

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Визит для галочки: зачем в Москву приезжал главный европейский дипломат

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Месиво вместо лица: за что психолог заказала хореографа

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Все мнения
О проекте