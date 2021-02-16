Как московские ярмарки становятся центрами притяжения районов

Фото: Владимир Новиков/ Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Во вторник, 16 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с новосельем жильцов дома, построенного в Можайском районе по программе реновации.

На фоне серых пятиэтажек оранжево-белая новостройка смотрится празднично. Фасады дома отделаны керамогранитом, балконы и лоджии застеклены. У каждой квартиры снаружи есть специальная сетка для кондиционеров, чтобы они не портили внешний вид здания.

— Ваш дом один из первых, который был изначально спроектирован по стандарту реновации, — обратился к жильцам Сергей Собянин. — Здесь и первые этажи другие, и планировка комнат другая, и площадь квартир побольше, чем у вас была. Надеюсь, вам понравилось.

Всего в доме 14 этажей и 99 одно-, двух— и трехкомнатных квартир с улучшенной отделкой. Первый этаж — нежилой. Здесь находятся технические помещения, комната для консьержа и что-то вроде кладовки, куда можно поставить детские коляски, велосипеды и самокаты. Кроме того, в новостройке установлены «умные» общедомовые и поквартирные приборы учета холодной и горячей воды, теплоснабжения и электричества. Они помогут сократить расходы на коммунальные услуги.

Согласие на переезд из старого дома, расположенного неподалеку, в новые квартиры уже дали все 56 семей.

— Надеюсь, что и другие дома будут так же дружно переселяться, — сказал Собянин. — В районе неплохие стартовые площадки. Всего их больше десяти, и все находятся на стадии либо строительства, либо проектирования.

В целом Можайский район активно развивается. За последние несколько лет здесь построили Северо-Западную хорду, реконструировали улицы Кубинка, Толбухина, Аминьевское и Можайское шоссе.

На железнодорожных станциях Рабочий Поселок и Сетунь останавливаются поезда первого Московского центрального диаметра.

— Сейчас активно строятся станции «Можайская» и «Давыдково» Большой кольцевой линии метро, — доложил мэру префект Западного округа Алексей Александров.

Последняя будет готова уже в этом году.

Также 16 февраля на заседании президиума столичного правительства Сергей Собянин утвердил проект строительства пешеходных переходов через пути Киевского направления Московской железной дороги в районе Дорогомилово. В перспективе здесь пройдет четвертый диаметр.

Еще одно решение касается проекта «Музеи — детям». Теперь бесплатно посещать музеи города могут учащиеся не только государственных, но и частных школ.

Кроме того, мэр подписал постановление, согласно которому физические или юридические лица, которые уничтожили или повредили деревья и кустарники, должны будут компенсировать полную стоимость их восстановления.

КСТАТИ

По решению мэра Москвы в этом году Морозовская детская городская клиническая больница и Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям имени Войно-Ясенецкого получат более 460 миллионов рублей на внедрение инновационных методов лечения онкологических заболеваний у детей.

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