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Школы и детские сады появятся по программе реновации в Лосиноостровском районе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Школы и детские сады появятся по программе реновации в Лосиноостровском районе

Юлия Ямпольская

Город

Детские сады, школы и объект спорта построят в Лосиноостровском районе. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, в границах проектируемой территории запланировано строительство двух детских садов на 150 и 200 воспитанников, образовательной организации с дошкольным образовательным учреждением и школой.

— По завершению строительно-монтажных работ жители Лосиноостровского района будут обеспечены необходимыми объектами социальной сферы, — уточнил руководитель ведомства.

Кроме того, Сергей Левкин напомнил, 11 стартовых площадок были подобраны для волнового переселения. Из 68 домов, которые вошли в программу реновации, четыре будут сохранены, так как обладают культурной и архитектурной ценностью.

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