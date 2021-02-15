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Жилой дом по программе реновации построят на Волгоградском проспекте
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Жилой дом по программе реновации построят на Волгоградском проспекте

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 155к1 Карта всех событий

Новый дом по программе реновации жилья появится в столичном районе Кузьминки. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

Стало известно, что новостройку построят по адресу Волгоградский проспект, дом 155. Отмечается, что на территории объекта разместят подземный паркинг. Кроме того, фасады здания на первом этаже облицуют керамическим кирпичом, а со второго этажа — пиленым фасадным кирпичом.

На первом этаже дома будут располагаться помещения общественного назначения. Дом оборудуют видеонаблюдением. Придомовую территорию благоустроят и озеленят, а также оборудуют детские и спортивные площадки, передает Интерфакс.

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