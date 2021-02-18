Мы рады ярким инновациям: Татьяна Данько рассказала о новом общегородском методологическом центре

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Для координации работы всех столичных социальных центров 31 декабря 2020 года был открыт флагманский ГБУ «Московские социальные центры». Начальник Управления социальной защиты населения Центрального административного округа Татьяна Данько одной из первых поддержала инициативу его создания. Мы поговорили с Татьяной Валерьевной о новом учреждении и перспективах развития социальной сферы.

Татьяна Данько работает начальником Управления социальной защиты населения Центрального административного округа более шести лет. Сейчас окружная система социальной защиты находится на передовой полезных изменений и современных инициатив в соцсфере. Здесь было открыто одно из первых клубных пространств «Мой социальный центр», а сотрудники уже начали активно переходить на новый формат социальной работы — искренний, внимательный и сконцентрированный на получателе социальных услуг.

— Татьяна Валерьевна, почему вы выбрали именно социальную сферу для профессиональной деятельности?

— Я всегда знала, что хочу трудиться для людей. Только делая что-то для других, человек может быть абсолютно счастлив. Ты никогда не ставишь перед собой вопросы: «А в чем смысл жизни?», «Зачем я живу?». Потому что здесь всегда понятны и смысл, и цель, и направление дальнейшего пути. Я живу и работаю для того, чтобы делать жизнь других лучше, комфортней и счастливей.

— Совсем недавно горожане узнали о создании нового учреждения социальной защиты — ГБУ «Московские социальные центры». Причем новый центр был открыт на базе одного из центров социального обслуживания именно Центрального административного округа — ТЦСО «Таганский». Расскажите, как вы относитесь к этой инновации?

— Я горячо приветствую создание «Московских социальных центров». На территории ЦАО мы всегда стараемся сохранять лучшие традиции, но при этом идти к самым ярким инновациям. Поэтому, когда появилась идея об открытии учреждения нового типа на базе одного из наших учреждений, мы были очень рады. Как учреждения Комплекса социального развития мы обязаны идти на шаг впереди, чтобы предоставлять москвичам по-настоящему необходимую, профессиональную и комплексную помощь. Очень хорошо, что «Московские социальные центры» открылись на территории нашего округа и мы можем активно способствовать повышению качества работы центров социального обслуживания всего города.

— Одним из важных аспектов развития социальной сферы за последние несколько лет стало создание современной среды для представителей старшего поколения. Для этого были созданы городские клубные пространства «Мой социальный центр». Причем один из первых МСЦ открылся именно в Центральном округе — в Таганском районе. Расскажите, как вы помогаете центру?

— Не совсем корректно говорить о помощи «Моему социальному центру» в Таганском районе. Городское клубное пространство входит в систему наших учреждений. Поэтому мы не помогаем — мы организовываем деятельность МСЦ «Таганского» во всех ее проявлениях: стратегическое выстраивание работы, организация всех технических, ремонтных работ, обеспечение мебелью и оборудованием, информационное сопровождение. Создавая такой масштабный проект, нужно в первую очередь думать о людях. Поэтому, планируя развитие МСЦ, мы опираемся на потребности всех представителей старшего поколения, которые проживают в округе. Кроме того, важно учесть пожелания тех посетителей, которые приезжают к нам из других округов. Ведь проект «Мой социальный центр» — экстерриториальный, прийти в клубное пространство может любой житель столицы, вне зависимости от его места жительства. Поэтому создание, развитие и качественная работа МСЦ — это одна из первоочередных наших задач.

— Если говорить о потребностях жителей столицы старшего возраста, то какая активность сейчас самая популярная у посетителей МСЦ?

— Не секрет, что МСЦ — территория ЗОЖ. И эта философия появилась неслучайно. Наше старшее поколение — это часть столичного общества. Последние несколько лет москвичи стали с большим вниманием подходить к тому, о чем раньше и не говорили, — к ментальному здоровью, душевному спокойствию. Это все происходит из естественного желания человека сделать свою жизнь наполненной, целостной и здоровой. Все, что связано со спортом, качеством питания, пребыванием на свежем воздухе, с тем, что может оказать положительное влияние на здоровье человека, очень востребовано в «Моем социальном центре».

— «Мои социальные центры» были созданы специально для того, чтобы стать точками притяжения и самоорганизации для представителей старшего поколения. Но ведь в каждом районе города есть центры социального обслуживания, которые тоже могли бы стать такими полезными локациями…

— Согласна с вами. Но хочу отметить, что самоорганизация в центрах социального обслуживания была развита всегда достаточно неплохо. Если взглянуть на все десять районов Центрального административного округа, мы с вами увидим значительное количество разных клубов по интересам. Например, «Театралы», «Любители путешествий», «Любители туризма» — и это лишь малая часть. Люди действительно собираются в самоорганизованные группы по интересам и с удовольствием обсуждают всевозможные темы. Жизнь в столице меняется в лучшую сторону, повышается качество жизни, поэтому самореализация и общение горожан старшего поколения вышла на передний план. С появлением «Моих социальных центров» стало понятно, что пришло время поддержать москвичей в стремлении к общению и создать необходимые для самоорганизации условия. Но важно помнить, что наша задача — не возглавить эту клубную деятельность, а только способствовать ее развитию, помогать и поддерживать лидеров.

— Самоорганизованные клубы часто проводят не только какие-то общие собрания, но и с удовольствием инициируют открытые мероприятия. На ваш взгляд, какие события в жизни МСЦ и ТЦСО стали самыми интересными за последнее время?

— Если говорить про «Мой социальный центр» в Таганском районе, то сложно выделить что-то одно. Конечно, большим событием стал чемпионат кроссвордов «Нескучный ЗОЖ». Не меньшее внимание представителей старшего поколения привлекли проект «Сказки внукам», праздничная игра «Новогодний сМУЗи». Если же говорить о территориальных центрах социального обслуживания, то я бы отметила мероприятия, связанные с сезоном урожая. Это наша добрая традиция. Каждый год ко Дню города мы проводим масштабную программу во всех районах. Это и ярмарка, и выставка, и конкурс творчества, и концерты. Эти праздники всегда наполнены радостью и весельем, ведь за время дачного лета участники успевают соскучиться по обществу единомышленников.

— Вы уже много лет работаете в социальной сфере. Полагаясь на свой профессиональный опыт, расскажите, как, на ваш взгляд, будут развиваться «Мои социальные центры» и ТЦСО в ближайшем будущем?

— Руководством «Московского социального центра» четко определен вектор развития: каждый центр социального обслуживания по качеству сервиса, стандартам работы и теплой атмосфере должен приблизиться к «Моим социальным центрам». При этом количество предоставляемых центрами социального обслуживания услуг не изменится, а качество станет только лучше. По сути, в дальнейшем будущем ЦСО должны стать центрами помощи и заботы для всех москвичей, нуждающихся в социальной поддержке, а также точками притяжения для горожан серебряного возраста.

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