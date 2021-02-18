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Около 14 социальных объектов построят в Гольянове по программе реновации
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Около 14 социальных объектов построят в Гольянове по программе реновации

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Гольяново Карта всех событий

Для микрорайонов в районе Гольяново на востоке Москвы разработали проекты планировок территорий. Так, в кварталах реновации появятся объекты социальной сферы. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, в проектируемых границах построят 14 социальных объектов здравоохранения, спорта, общего и дополнительного образования. Новой инфраструктурой смогут пользоваться не только участники программы реновации, но и жители всего района.

Так, в микрорайонах 3–5 появятся детский сад на 200 мест, здание дополнительного образования, детская поликлиника на 320 посещений в смену и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Кроме того, в микрорайонах 1–2 построят образовательный комплекс, школу на 275 учеников, три детских сада на 500 мест, а также ФОК и детскую школу искусств.

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социальные объектыреновацияМосква
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