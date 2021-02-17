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Строительство дома по программе реновации в Перове завершат в текущем году
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Строительство дома по программе реновации в Перове завершат в текущем году

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, улица Плеханова, 18 Карта всех событий

В 2021 году в Перове достоят дом по программе реновации. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Уточняется, что будущий дом будет расположен в 18-м владении по улице Плеханова. Общая площадь квартир составит 11 071,4 квадратного метра. Уточняется, что дом будет рассчитан на 192 квартиры.

— Завершаются работы по устройству внутренних инженерных сетей, отделочные работы и благоустройство территории, — уточнил Рафик Загрутдинов.

Уточняется, что в новостройке будут организованы специальные квартиры для маломобильных граждан. Их оборудуют специальной техникой, а ширину коридоров увеличат.

Фасад дома сделают кирпичным, в вестибюле здания разместят помещения для колясок, консьержа и кладовых. Территорию рядом с новостройкой благоустроят и озеленят. Рядом с домом высадят деревья и кустарники, установят детскую и спортивную площадки, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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