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Необычный фасад сделают в доме по программе реновации в Красносельском районе
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Необычный фасад сделают в доме по программе реновации в Красносельском районе

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Русаковская улица, 2/1с1 Карта всех событий

В доме по программе реновации в Красносельском районе сделают необычный фасад. Об этом рассказал первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Здание будет четырехсекционным, высота отдельных блоков будет от 7 до 21 этажа. Его планируют украсить декоративными панелями, похожими на кирпич, и белыми кассетами. Общая площадь дома составит 18 тысяч квадратных метров.

Уточняется, что комплекс будет расположен по адресу улица Русаковская, дом 2, корпус 1, строения 1 и 2. Рядом с домом расположены станции метро «Красносельская» и «Сокольники». Кроме того, недалеко от дома есть остановка общественного транспорта.

— Жилой комплекс будет отвечать всем современным требованиям — это первые этажи, где могут разместиться помещения общественного назначения, специальные места для колясок и велосипедов, вход с «нулевой отметки», металлические корзины под кондиционеры, качественные материалы отделки, комфортные планировки, интересный архитектурный облик, — пояснил Сергей Кузнецов.

Территорию рядом с домом благоустроят, на площадках высадят деревья и кустарники. Жители нового дома смогут гулять среди сирени, барбариса, клена, каштана и других растений.

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