Около 140 заявок подали на соискание архитектурной премии Москвы

Фото: АГН «Москва» / Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства города

На соискание премии города Москвы в области архитектуры и градостроительства подано 140 заявок. Об этом сообщил главный архитектор Москвы и председатель жюри премии Сергей Кузнецов.

Так, число претендентов увеличилось на 32 процента по сравнению с показателем прошлого года. Отмечается, что проекты стали более разнообразными. Они включают как здания городского и федерального уровня, так и локальные районные объекты.

— Мы уходим от моноцентричной модели города и работаем над тем, чтобы районы, которые принято называть спальными, украшались качественной интересной архитектурой, обрастали своими памятниками и точками притяжения. Незначительных проектов не бывает, и я рад, что год за годом мы видим на премии не только рост числа заявок, но и диверсификацию проектов, а также повышение их качества, — заметил Сергей Кузнецов.

Уточняется, что четверть претендующих на премию проектов посвящены объектам социальной инфраструктуры, в том числе детским садам, школам, больницам, спортивным центрам и домам культуры.

Среди заявок представлены также проекты в рамках программы реновации, проекты станций метро и мостов, которые претендуют на премию впервые.

Отмечается, что на соискание премии может претендовать любой проект капитального строительства, который имеет свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения в 2020 году.

Экспертным жюри будет сформирован список номинаций на основе поданных заявок. В рамках первого тура будут отобраны номинанты премии. Во втором туре определятся победители в каждой из номинаций. Список номинантов будет объявлен в марте, а победителей определят ко Дню архитектора, который отмечается 5 октября, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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