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Эксперты центра занятости рассказали, как стать незаменимым сотрудником
Фото: Центр занятости «Моя карьера»

Эксперты центра занятости рассказали, как стать незаменимым сотрудником

Марьяна Шевцова

Город
Россия, Москва, улица Щепкина, 38с1 Карта всех событий

По данным специалистов центра «Моя работа», ключевые качества, которыми должен обладать сотрудник для продвижения по карьерной лестнице, — это профессионализм, инициативность, вовлеченность в процесс, грамотное планирование своего рабочего времени и стремление к личностному росту. Карьерные эксперты также обозначили, как развить в себе эти качества и на каких моментах стоит сделать акцент в рабочих процессах.

В первую очередь, чтобы построить карьеру, необходимо четко для себя понимать, чего именно вы хотите добиться, и при этом реалистично оценивать свои возможности. Как правило, во время собеседования соискатель на вопрос, кем он видит себя через пять лет, теряется и не может дать аргументированный ответ. Напрасно.

Для того чтобы добиться успеха, карьерный путь нужно планировать на несколько лет вперед. Тщательно анализируйте ваши успехи. Отмечайте, чему удалось научиться, а какие скилы вам еще предстоит развить для дальнейшего роста в вашей профессиональной области. Не стоит в пассивном ожидании надеяться, что руководитель вас заметит и сам предложит повышение или увеличит оклад.

Проявляйте инициативу и информируйте руководство о своих успехах сами. Начав переговоры с начальником, четко сформулируйте, в чем состоят ваши достижения и заслуги перед компанией, уделив внимание деталям. Если вы видите нишу, которую могли бы занять, скажите об этом напрямую. Несмотря на то, что практически каждый работник мечтает о карьерном росте, далеко не всем удается быстро продвинуться по карьерной лестнице. Нередко происходит так, что новички продвигаются намного быстрее, чем сотрудники с многолетним опытом. Это зависит от набора личностных качеств каждого человека.

Инициативность

Стоит отметить, что инициатива приемлема только в рамках ваших служебных обязанностей. Предложения по улучшению работы компании в целом останутся без внимания или могут вызвать негативную реакцию со стороны руководства.

Начните с малого. Всегда есть незакрытые вопросы, которые находятся в подвешенном состоянии либо им не уделяется должного внимания из-за нехватки рабочих рук. Советуем сделать упор именно на них: упорядочить, усовершенствовать, определить поэтапный график выполнения, помочь найти ресурсы внутри компании. Такой подход поможет вам заявить о себе.

Обязательно согласуйте с руководителем способ решения задачи и приступайте к ее выполнению. Проявив инициативу, успешно разобравшись пусть даже с незначительными задачами, вы докажете, что на вас можно положиться и вы готовы к более серьезным поручениям.

Профессионализм

Для того чтобы занять высокую должность, необходимо продемонстрировать владение соответствующими навыками. Специалист должен хорошо разбираться в своем деле. Профессионализм в работе — это совокупность высокого уровня ответственности сотрудника и его трудолюбия. Как правило, любознательный и трудолюбивый сотрудник, который стремится к изучению всего нового, быстро продвигается по карьерной лестнице.

Вовлеченность в рабочий процесс

Обращайте внимание на все нововведения и изменения в развитии вашего подразделения. Вероятно, ваша компания планирует внедрение уникальных методик, корпоративных инструкций или нового программного обеспечения. Ваша приоритетная задача — быть максимально погруженным в корпоративный процесс. Для вас это уникальная возможность проявить себя в качестве гибкого и незаменимого сотрудника.

Как правило, коллеги, которые уже не один год работают в вашем отделе, воспринимают все новое как бессмысленную нагрузку, не имеющую прямого отношения к их привычному функционалу. Проявляйте инициативу и берите на себя ответственность за участие в новых проектах, смело предлагайте идеи, которые помогут даже в незначительных деталях улучшить рабочий процесс компании. Таким образом у вас появится шанс выделиться и продвинуться на несколько шагов вперед.

Грамотное планирование

Один из главных принципов профессионального роста — оптимальное распределение времени и личных ресурсов. Сотрудники, владеющие искусством тайм-менеджмента, способны планировать свой рабочий день, распределяя выполнение задач в зависимости от степени их важности. Это полезное качество для любого руководителя — от отдела до всего предприятия. При этом важно отводить время на отдых. Хороший сотрудник знает, что непрерывная работа в конце концов перестанет приносить качественный результат.

Стремление к личностному росту

Для успешного продвижения по карьерной лестнице человеку необходимо обладать высоким профессионализмом, регулярно оттачивая навыки и повышая квалификацию путем посещения различных курсов и тренингов. Если у вас есть стремление к самосовершенствованию и развитию, вы будете полезны компании и станете востребованным специалистом.

Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Обращайте внимание на события и изменения, которые происходят в вашей отрасли, читайте профессиональную литературу и новости в отраслевых источниках. Регулярно посещайте профессиональные мероприятия и конференции, налаживайте полезные связи.

Для справки

Если вам необходима консультация специалиста или помощь в трудоустройстве, советуем обратиться к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы — Службе занятости населения города Москвы. Сайт центра занятости населения «Моя работа» — czn.mos.ru. 56 отделов трудоустройства, 52 из которых расположены в столичных центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг: центры занятости «Моя работа» на ул. Щепкина, д. 38, стр. 1, и ул. Шаболовка, д. 48, специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан 50+, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи на ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1.

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