Эксперты центра занятости рассказали, как стать незаменимым сотрудником

Фото: Центр занятости «Моя карьера»

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По данным специалистов центра «Моя работа», ключевые качества, которыми должен обладать сотрудник для продвижения по карьерной лестнице, — это профессионализм, инициативность, вовлеченность в процесс, грамотное планирование своего рабочего времени и стремление к личностному росту. Карьерные эксперты также обозначили, как развить в себе эти качества и на каких моментах стоит сделать акцент в рабочих процессах.

В первую очередь, чтобы построить карьеру, необходимо четко для себя понимать, чего именно вы хотите добиться, и при этом реалистично оценивать свои возможности. Как правило, во время собеседования соискатель на вопрос, кем он видит себя через пять лет, теряется и не может дать аргументированный ответ. Напрасно.

Для того чтобы добиться успеха, карьерный путь нужно планировать на несколько лет вперед. Тщательно анализируйте ваши успехи. Отмечайте, чему удалось научиться, а какие скилы вам еще предстоит развить для дальнейшего роста в вашей профессиональной области. Не стоит в пассивном ожидании надеяться, что руководитель вас заметит и сам предложит повышение или увеличит оклад.

Проявляйте инициативу и информируйте руководство о своих успехах сами. Начав переговоры с начальником, четко сформулируйте, в чем состоят ваши достижения и заслуги перед компанией, уделив внимание деталям. Если вы видите нишу, которую могли бы занять, скажите об этом напрямую. Несмотря на то, что практически каждый работник мечтает о карьерном росте, далеко не всем удается быстро продвинуться по карьерной лестнице. Нередко происходит так, что новички продвигаются намного быстрее, чем сотрудники с многолетним опытом. Это зависит от набора личностных качеств каждого человека.

Инициативность

Стоит отметить, что инициатива приемлема только в рамках ваших служебных обязанностей. Предложения по улучшению работы компании в целом останутся без внимания или могут вызвать негативную реакцию со стороны руководства.

Начните с малого. Всегда есть незакрытые вопросы, которые находятся в подвешенном состоянии либо им не уделяется должного внимания из-за нехватки рабочих рук. Советуем сделать упор именно на них: упорядочить, усовершенствовать, определить поэтапный график выполнения, помочь найти ресурсы внутри компании. Такой подход поможет вам заявить о себе.

Обязательно согласуйте с руководителем способ решения задачи и приступайте к ее выполнению. Проявив инициативу, успешно разобравшись пусть даже с незначительными задачами, вы докажете, что на вас можно положиться и вы готовы к более серьезным поручениям.

Профессионализм

Для того чтобы занять высокую должность, необходимо продемонстрировать владение соответствующими навыками. Специалист должен хорошо разбираться в своем деле. Профессионализм в работе — это совокупность высокого уровня ответственности сотрудника и его трудолюбия. Как правило, любознательный и трудолюбивый сотрудник, который стремится к изучению всего нового, быстро продвигается по карьерной лестнице.

Вовлеченность в рабочий процесс

Обращайте внимание на все нововведения и изменения в развитии вашего подразделения. Вероятно, ваша компания планирует внедрение уникальных методик, корпоративных инструкций или нового программного обеспечения. Ваша приоритетная задача — быть максимально погруженным в корпоративный процесс. Для вас это уникальная возможность проявить себя в качестве гибкого и незаменимого сотрудника.

Как правило, коллеги, которые уже не один год работают в вашем отделе, воспринимают все новое как бессмысленную нагрузку, не имеющую прямого отношения к их привычному функционалу. Проявляйте инициативу и берите на себя ответственность за участие в новых проектах, смело предлагайте идеи, которые помогут даже в незначительных деталях улучшить рабочий процесс компании. Таким образом у вас появится шанс выделиться и продвинуться на несколько шагов вперед.

Грамотное планирование

Один из главных принципов профессионального роста — оптимальное распределение времени и личных ресурсов. Сотрудники, владеющие искусством тайм-менеджмента, способны планировать свой рабочий день, распределяя выполнение задач в зависимости от степени их важности. Это полезное качество для любого руководителя — от отдела до всего предприятия. При этом важно отводить время на отдых. Хороший сотрудник знает, что непрерывная работа в конце концов перестанет приносить качественный результат.

Стремление к личностному росту

Для успешного продвижения по карьерной лестнице человеку необходимо обладать высоким профессионализмом, регулярно оттачивая навыки и повышая квалификацию путем посещения различных курсов и тренингов. Если у вас есть стремление к самосовершенствованию и развитию, вы будете полезны компании и станете востребованным специалистом.

Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Обращайте внимание на события и изменения, которые происходят в вашей отрасли, читайте профессиональную литературу и новости в отраслевых источниках. Регулярно посещайте профессиональные мероприятия и конференции, налаживайте полезные связи.

Для справки

Если вам необходима консультация специалиста или помощь в трудоустройстве, советуем обратиться к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы — Службе занятости населения города Москвы. Сайт центра занятости населения «Моя работа» — czn.mos.ru. 56 отделов трудоустройства, 52 из которых расположены в столичных центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг: центры занятости «Моя работа» на ул. Щепкина, д. 38, стр. 1, и ул. Шаболовка, д. 48, специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан 50+, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи на ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1.

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