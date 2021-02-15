Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 700 рабочих мест на спортивных объектах Москвы предложит центр «Моя карьера»
/ Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Более 700 рабочих мест на спортивных объектах Москвы предложит центр «Моя карьера»

Юлия Ямпольская

Город

Центр «Моя карьера» предложит жителям столицы работу на самых крупных спортивных объектах города. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Так, в ведомстве уточнили, что в конце февраля вновь начинается футбольный сезон, увеличивается число спортивных мероприятий, значит, вырастет потребность в сотрудниках, которые необходимы для их сопровождения. В центре «Моя карьера» пройдет открытый отбор с представителями трех компаний. Они предложат москвичам 700 вакансий на позиции стюарда.

Во время открытого отбора в «Моей карьере» горожанам также предложат возможность поработать на таких спортивных объектах города как «Открытие Арена», БСА «Лужники», «ВТБ Арена», ДС «Мегаспорт» и других. График работы предполагается гибкий — москвичи смогут самостоятельно выбирать дни.

По словам главы ведомства Евгения Стружака, на данный момент в столице работу может найти каждый. Кроме того, центры занятости сотрудничают с работодателями, которые заинтересованы в привлечении сотрудников и могут предложить достойные условия работы.

— Это первая в этом году встреча с представителями компаний, которая пройдет в очном формате в специализированном центре занятости «Моя карьера». Формат открытого отбора - прекрасная возможность для тех, кто хотел бы начать карьеру в индустрии спортивных мероприятий, найти работу в комфортном графике или получить дополнительный доход, — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Ранее специалисты центра «Моя работа» рассказали, как преодолеть барьеры, которые мешают сменить профессию в зрелом возрасте.

Читайте также: Московская служба занятости установила рекорд по трудоустройству

Работа«Моя карьера»Москва
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама, я айтишника люблю

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Все мнения
О проекте