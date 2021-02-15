Более 700 рабочих мест на спортивных объектах Москвы предложит центр «Моя карьера»

/ Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Центр «Моя карьера» предложит жителям столицы работу на самых крупных спортивных объектах города. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Так, в ведомстве уточнили, что в конце февраля вновь начинается футбольный сезон, увеличивается число спортивных мероприятий, значит, вырастет потребность в сотрудниках, которые необходимы для их сопровождения. В центре «Моя карьера» пройдет открытый отбор с представителями трех компаний. Они предложат москвичам 700 вакансий на позиции стюарда.

Во время открытого отбора в «Моей карьере» горожанам также предложат возможность поработать на таких спортивных объектах города как «Открытие Арена», БСА «Лужники», «ВТБ Арена», ДС «Мегаспорт» и других. График работы предполагается гибкий — москвичи смогут самостоятельно выбирать дни.

По словам главы ведомства Евгения Стружака, на данный момент в столице работу может найти каждый. Кроме того, центры занятости сотрудничают с работодателями, которые заинтересованы в привлечении сотрудников и могут предложить достойные условия работы.

— Это первая в этом году встреча с представителями компаний, которая пройдет в очном формате в специализированном центре занятости «Моя карьера». Формат открытого отбора - прекрасная возможность для тех, кто хотел бы начать карьеру в индустрии спортивных мероприятий, найти работу в комфортном графике или получить дополнительный доход, — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Ранее специалисты центра «Моя работа» рассказали, как преодолеть барьеры, которые мешают сменить профессию в зрелом возрасте.

Читайте также: Московская служба занятости установила рекорд по трудоустройству