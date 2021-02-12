Специалисты центра «Моя работа» рассказали, как преодолеть барьеры, которые мешают сменить профессию в зрелом возрасте

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По данным специалистов столичного центра занятости, наиболее распространенные ответы соискателей, которые не хотят менять профессию, — нежелание начинать карьерный путь с нуля, общественное порицание, низкая зарплата и неопределенность в выборе. Карьерные эксперты также обозначили, как преодолевать сомнения, если человек действительно хочет поменять профессиональный вектор, и на что стоит обратить внимание при смене деятельности.

Профессиональное выгорание и постоянный стресс — главные причины, заставляющие людей менять направление. Если человек морально истощен от привычной деятельности и решительно готов ее поменять, то стоит рискнуть. Однако выбор должен быть обдуманным и осознанным. Чем старше человек становится, тем сложнее решиться на такой серьезный шаг. Эксперты подробно рассказали о том, как избавиться от страхов и начать карьеру с чистого листа.

Неодобрение со стороны близких

На кардинальные перемены в зрелом возрасте сложно решиться. Особенно когда на решение значительное влияние оказывает давление со стороны близких людей. Поэтому в определенный момент наступает критическая точка, когда необходимо задать себе ряд вопросов, чтобы принять единственно верное решение: чего я хочу на самом деле? Что для меня в приоритете? Действительно ли меня устраивает мое текущее положение? Честные ответы на подобные вопросы помогут разобраться, стоит ли менять направление.

Совет экспертов:

Как справляться с давлением извне?

Обратитесь к критическому мышлению. Мнение близких, безусловно, может быть разумным, но каково ваше мнение по поводу смены профессии? Уважайте чужую точку зрения, однако ориентируйтесь только на личные доводы и ощущения.

Примите поддержку. В вашем окружении наверняка есть люди, которые вас поддержат и отнесутся с пониманием к вашему выбору. Возможно, у вас есть родные или друзья, которые когда-то тоже были вынуждены принять подобное непростое решение. Выслушайте, что они думают о вашей смене профобласти, и обсудите более детально все за и против.

Недоверие работодателя

К смене направления на собеседовании могут отнестись абсолютно по-разному.

Если интервьюер поменял вектор профессиональной деятельности осознанно и может аргументировать свой выбор, то, как правило, работодатель достаточно лояльно относится к выбору кандидата. Однако если человек бежит от проблем, не реализовав себя в одной сфере, и пытается компенсировать неудачи за счет мимолетной прихоти, то со стороны потенциального работодателя может возникнуть недоверие.

Совет экспертов:

Безусловно, рекрутеры знакомы с ситуацией, когда человек ставит перед собой цель получить новую специальность. Чаще всего это происходит по причине того, что соискатель разочаровывается в своей профессии, становится невостребованным во время экономического кризиса или с развитием технологий.

Важно понимать, что если вас пригласили на интервью, то уже рассматривают в качестве потенциального сотрудника. Ваша основная задача — убедить работодателя в том, что вы заслуживаете получить эту должность и готовы быстро учиться и развиваться в новом направлении.

Низкая заработная плата

Сменив направление нужно быть готовым к тому, что на начальном этапе ваша зарплата будет ниже привычного уровня и, возможно, начинать карьерный путь придется с позиции стажера или ассистента.

Не забывайте, что в первую очередь вы пришли на эту должность за опытом. Получив базовые знания и практику в компании, велика вероятность, что карьерный рост и увеличение финансового вознаграждения произойдут гораздо быстрее, чем вы ожидали. Как показывает практика, стремительнее всего рост происходит в IT-индустрии. Если младший специалист справляется с поставленными задачами и регулярно проходит дополнительные курсы и тренинги, то он может вырасти в линейного специалиста в среднем за 3–6 месяцев.

Совет экспертов:

Предварительно подготовьтесь к снижению дохода, проанализировав свои потребности и возможности. Желательно начинать новый карьерный путь, не бросая предыдущую сферу деятельности. Как только почувствуете, что новая профессия приносит доход, сможете предпринять более решительные шаги. Если по какой-то причине вы не можете совмещать новую деятельность и предыдущую работу, то стоит задуматься о временном дополнительном заработке, пока у вас не стабилизируется уровень дохода. С этой целью можно рассмотреть такие сервисы для поиска удаленных исполнителей или фрилансеров, как YouDo, «Яндекс.Услуги», Workle.ru или Freelancehunt.com.

Начинать все сначала

Внутренний страх, что вам предстоит тяжелый путь с самых азов, — отголоски воспоминаний о первом опыте работы. Побороть переживания и сомнения поможет внутреннее понимание того, что вы уже не выпускник вуза с отсутствием какого-либо профессионального опыта и понимания базовых рабочих процессов. То, что сейчас происходит, — ваш осознанный выбор, к которому вас сподвигли не только определенные внешние факторы.

Совет экспертов:

Единственный способ, как можно быстрее продвинуться в новой профессии, — учиться и прокачивать навыки. Следите за тем, что происходит в отрасли, читайте новости и профессиональную литературу. Регулярно посещайте отраслевые мероприятия и конференции, повышайте квалификацию с помощью различных курсов и тренингов, налаживайте полезные связи. На старте карьерного пути начинайте собирать портфолио в процессе обучения.

Внутренние сомнения

Сомнения способны раскачать вас эмоционально до решающего шага. Воспользуйтесь этой энергией, чтобы изменить свою жизнь, а не чтобы загнать себя в угол.

Совет экспертов:

Начните с тестов на профориентацию, чтобы определить для себя возможные пути развития вашей карьеры. Проанализируйте плюсы и минусы смены профессии, напишите, где и кем вы хотите работать через год. Какие шаги необходимо для этого предпринять? Какие задачи решить? Если вы составите подробный план, страхи и сомнения отступят.

На заметку!

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