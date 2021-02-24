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Территория комфорта, где хочется остаться насовсем
Москвичка Дарья Азимова стоит на балконе своего нового дома, построенного на улице Профсоюзной, 32, по программе реновации. Реновация существенно меняет привычный облик районов, делая их более современными / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Территория комфорта, где хочется остаться насовсем

Никита Миронов  

Город

Где в столице удобнее жить? Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum решили проверить, где в нашем городе самые просторные дворы и больше света в квартирах.

Освещенность квартиры очень важна, потому что она влияет на психоэмоциональное состояние человека, считает терапевт, врач высшей категории Лариса Алексеева.

— Почему возникает зимняя хандра? Потому что на улице постоянно пасмурно и мало солнца, а точнее, ультрафиолетового излучения, — поясняет Лариса Рувимовна. — В итоге нам может не хватать витамина D, и некоторые люди чувствуют себя подавленными. К тому же витамин D полезен для иммунитета — он играет немаловажную роль в защите от бактериальных и вирусных инфекций.

Урбанисты подсчитали, сколько домов в Москве развернуто фасадами к юго-востоку и югу. В этих домах больше окон ориентировано на солнце, и в их квартирах люди чувствуют себя комфортнее из-за достаточной освещенности.

Юго-запад престижен, но здесь темновато

— В Москве — радиальноконцентрическая структура планировки, поэтому многие дома и целые кварталы выстроены вдоль вылетных магистралей, — рассказывает архитектор Сергей Батушев. — И весь вопрос в том, куда именно, в каком направлении эти магистрали ведут.

И вот, как выяснилось, меньше всего фасадов, обращенных к юго-востоку и югу, в районах юго-запада столицы: Академический (6,28 процента), Черемушки (7,67 процента), Зюзино (7,67 процента) и Коньково (9,7 процента). Также «несолнечными» можно назвать квартиры в районах Сокол (15,55 процента) и Аэропорт (15,42 процента).

Районы, где показатель обращенности фасадов к юго-востоку и югу наибольший (свыше четверти всех домов), — это Свиблово, Дорогомилово, Ломоносовский, Новокосино.

— Если ваш район попал в число «несолнечных», не расстраивайтесь, — успокаивает Сергей Батушев. — Солнце не стоит на месте, оно движется. Если окна вашей квартиры выходят, скажем, на северо-запад — ничего страшного. Просто солнце у вас будет не до, а после обеда. Во-вторых, многое зависит от размера и проницаемости окон для света. Чем окна больше и чище вымыты, чем меньше на них разного рода тюля и штор, тем больше в квартире света. Необязательно солнечного, пусть даже и просто дневного. Поэтому лично я бы, например, советовал, никогда не стеклить лоджии и уж тем более не завешивать их шторами — не красть у самих себя дневной свет. А еще — поменьше штор на окнах, во всяком случае днем.

Просторные Хамовники

Комфортная городская среда — это еще и просторные дворы. Особенно они, как ни странно, важны в период пандемии.

— Чем больше двор, тем меньше вероятность близко пересечься с соседями и курьерами, — рассуждает Сергей Батушев. — Важно, чтобы территория была несколько обособленной. Она дает ощущение некой приватности, положительно влияет на самоощущение, повышает субъективное чувство безопасности. И напротив, «проходной двор» — это всегда плохо: слишком много чужих людей.

Кроме того, дворы регулируют микроклимат, так, например, летом газоны, кустарники, деревья и водоемы у дома позволяют снизить температуру на несколько градусов. Зелень у дома поглощает, распределяет или отражает солнечную радиацию. Дворы могут снижать уровень шумового загрязнения в среднем на 5–25 процентов.

— Очень важна геометрия и форма двора, потому что она влияет на проветриваемость, — пояснил Сергей Батушев. — Небольшие дворы в плотной исторической застройке проветриваются хуже, а дворы в микрорайонной застройке — лучше. Большое значение имеет и вид из окна. Он влияет на настроение. Именно поэтому важно, чтобы дворы были зелеными.

Урбанисты проанализировали как размер дворов, так и число жителей, которое приходится на один двор в том или ином районе.

Самые комфортные в плане дворов районы Москвы — Косино-Ухтомский, Куркино и Северный. Здесь на каждого жителя приходится более 500 квадратных метров. Это очень много, если учесть, что средний по Москве показатель — от 30 до 70 квадратных метров двора на человека. Относительно большие дворы в районах Восточного, Северо-Восточного, Северо-Западного и Центрального округов. Казалось бы, в центре тесно, но в районах Тверской, Мещанский и Хамовники дворы — одни из самых больших в Москве.

— Во-первых, многие из них изначально, по проекту, большие. Пройдитесь, например, по Хамовникам — в этом легко убедиться, — пояснил Сергей Батушев. — Во-вторых, сами дома в центре относительно окраин довольно низкие, а значит, на один двор по определению приходится меньше жителей.

Относительно маленькие дворы в районах Западного, Юго-Западного и Южного округов.

Средние по площади дворы в них не превышают средних значений по городу. Исключение — Нагатинский Затон.

А вот самые маленькие дворы урбанисты обнаружили в районах за пределами Третьего кольца. Это Ясенево, Строгино, Вешняки, Тропарево-Никулино, Обручевский, Чертаново Северное, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово, Братеево, Марьино, Бибирево. В Ясеневе и Братееве, например, на одного жителя приходится менее 30 квадратных метров дворовой территории.

— Москва — один из немногих мегаполисов мира, где плотность населения от центра к окраинам не падает, а, напротив, растет, — пояснил Сергей Батушев. — Все спальные районы — это, объективно, «человейники». Но есть и хорошая новость. Рядом с плотно застроенными районами часто есть парки, куда можно пойти погулять.

До зелени рукой подать

Урбанисты также разделили московские районы по степени пешей доступности к ним парков. Хуже всего, как выяснилось, с парками у жителей юго-востока — многовато в округе промышленных зон. Исключение составили районы Люблино и Кузьминки, окружающие Кузьминский лесопарк.

— Центр города выделяется доступностью зеленых зон за счет равномерного распределения скверов и малых и средних парков. В итоге больше жителей могут найти зеленый оазис в непосредственной близости от своего дома, — пояснил руководитель Московского центра урбанистики Сергей Капков.

Высокий индекс близости парков у Арбата, Якиманки и Тверского района. А еще у Марфина и Ростокина (рядом — Ботанический сад), Орехова-Борисова Северного — рядом парк «Царицыно», Фили-Давыдково — благодаря парку «Фили», а также у районов Бескудниково, Зябликово и Котловка.

А вот в Некрасовке, Северном Измайлове, Нижегородском и Рязанском районах, Печатниках, Южнопортовом районе, Новокосине, на Соколиной Горе и в Солнцеве парков не хватает.

— Но тут я бы поспорил с коллегами, — заявляет урбанист Григорий Мельник. — Парк «Царицыно», например, находится в пешей доступности для многих жителей района Царицыно. А практически на опушке Бирюлевского дендропарка находятся сразу два района — Бирюлево Восточное и Орехово-Борисово Южное. Рядом с парком «Коломенское» тоже два района — Нагатинский Затон и Нагатино-Садовники. В Москве много людей живет в пешей доступности от зеленых зон.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum решили выяснить, какие районы наиболее безопасны для пенсионеров — где у них ниже риск заразиться коронавирусом. Они учли долю людей пенсионного возраста в районе и среднее количество человек, которое приходится на продуктовый магазин и аптеку в радиусе 500 метров от жилого дома. Как выяснилось, наименьшим рискам подвержены пенсионеры в районе КосиноУхтомский: число пожилых людей здесь минимально, а на один магазин и аптеку приходится всего 58 пенсионеров. Так же комфортно себя могут чувствовать пожилые люди в районах Северный, Куркино, Филевский Парк и Савеловский — от 25 до 49 пенсионеров на торговую точку. Наименее благоприятные для пенсионеров районы — Ясенево, Силино, Теплый Стан, Тропарево-Никулино и Орехово-Борисово Северное. Здесь на одну торговую точку — магазин и аптеку — приходится от 150 до 325 пожилых людей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алена Шляхоская, куратор проекта «Двороулица»:

— Сама по себе большая площадь двора не говорит о том, что жители будут себя комфортно чувствовать, скажем, на прогулке с собакой. Во многих старых спальных микрорайонах очень большие дворы, но там много и другой инфраструктуры: детские сады или школы между домами, много территории за забором, куда не могут пройти жители, часто нет пешеходных дорожек. В то же время в небольших дворах полезной площади — той, где жители могут прогуляться, — может быть больше. Лучшие дворы, как мне кажется, — между Садовым и Третьим кольцами.

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