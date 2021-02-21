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Сергей Собянин заявил о высоком уровне качества домов по реновации в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сергей Собянин заявил о высоком уровне качества домов по реновации в Москве

Анастасия Волоснова

Город

Новые дома по программе реновации в столице построены по высоким стандартам качества. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 21 февраля.

По словам главы города, новостройки с первого этапа спроектированы по стандартам программы реновации.

— Мы уже повторили свой рекорд, когда горожане переселяются в новый дом полностью, всем домом, и ни одна семья не отказывается от переселения, потому что уровень качества новых домов и квартир просто не сопоставим с тем, что есть у жителей хрущевок, — отметил Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что мэр посещал новый дом на улице Кубинке в Можайском районе. В настоящее время новостройка передана под заселение москвичей. Уточняется, что согласие на переезд было получено у всех 56 семей.

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