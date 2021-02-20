Дом по программе реновации на 257 квартир построили в Бутырском районе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Бутырский район Карта всех событий

Строительство дома на 257 квартир по программе реновации завершили в Бутырском районе. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

По словам главы ведомства Рафика Загрутдинова, жилой дом находится по адресу микрорайон 78, корпус 66.

— В настоящее время готовятся документы для ввода новостройки в эксплуатацию, — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что двухсекционный дом построили по индивидуальному проекту. Так, на первом этаже новостройки находятся вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение для хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

В ведомстве добавили, что на первом этаже также могут располагаться социальные, коммерческие и культурные объекты, аптеки, магазины, кафе, секции для детей. Во дворе специалисты установили детскую и спортивную площадки с покрытием из резиновой крошки.

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