Второй дом по реновации передали под заселение в столичном районе Черемушки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, улица Гарибальди, 17 Карта всех событий

По программе реновации жилья в Москве начался переезд жителей столичного района Черемушки. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Новостройка находится по адресу улица Гарибальди, дом 17. Туда переселят 208 жителей из 80 квартир.

— При этом центр информирования населения располагается на первом этаже введенного ранее «стартового» дома по адресу улица Профсоюзная, 32. Его специалисты готовы оказать участникам программы необходимые консультационные услуги, а также помощь в переезде, — уточнил руководитель ведомства.

Новый монолитный дом построили по индивидуальному проекту. Отмечается, что он состоит из двух секций. Для отделки специалисты использовали вентилируемую фасадную систему с облицовкой керамогранитными плитами. На фасадах новостройки установили короба под кондиционеры.

На первом этаже находятся нежилые помещения. Во дворе оборудовали детскую площадку с безопасным резиновым покрытием, тротуары и пешеходные дорожки.

Всего до 2024 года на территории района планируется расселить и демонтировать семь домов.

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