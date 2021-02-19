Дом для переселения по реновации в Можайском районе введут в эксплуатацию в 2022 году

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, Гродненская улица, 7к1 Карта всех событий

В 2022 году в столичном районе Можайский введут в эксплуатацию жилой дом по программе реновации. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

Строительство здания идет по адресу улица Гродненская, дом 7/9.

— В настоящее время ведутся работы подготовительного периода: обустройство строительной площадки и устройство временных дорог. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году, — цитирует руководителя ведомства Рафика Загрутдинова агентство городских новостей «Москва».

Трехсекционный дом с подземной парковкой рассчитан на 269 квартир, общая площадь которых составляет 16,5 тысячи квадратных метров. Пять квартир будет адаптировано специально для маломобильного населения. Кроме того, фасады облицуют бетонной плиткой под кирпич, а под ними оборудуют корзины под кондиционеры.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже будут располагаться на одном уровне с поверхностью земли, что поможет мамам с колясками и маломобильным жильцам попадать в подъезд без посторонней помощи. Также территорию возле новостройки озеленят и благоустроят: там высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, оборудуют детскую и спортивную площадки.

Читайте также: Завершающий этап строительства дома по программе реновации начали в Косино-Ухтомском