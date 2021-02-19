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Завершающий этап строительства дома по реновации начали на востоке Москвы
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Завершающий этап строительства дома по реновации начали на востоке Москвы

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, улица Камова, 24к1 Карта всех событий

Строительство стартового дома по программе реновации на востоке столицы находится в завершающем этапе. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, объект находится по адресу улица Камова, дом 24.

— Фасады, облицованные металлическими панелями «под дерево», создают ощущение комфортного и современного города. Отмечу, что все проекты в рамках реновации выдержаны на высоком уровне качества, — рассказал Кузнецов.

Новостройка высотой восемь этажей будет состоять из двух корпусов. Общая площадь дома — примерно 25 тысяч квадратных метров.

Возле здания оборудуют игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Помимо этого, на территории появятся наземные парковки для жильцов, специалисты разобьют газоны и высадят деревья.

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