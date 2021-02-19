Завершающий этап строительства дома по реновации начали на востоке Москвы

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, улица Камова, 24к1 Карта всех событий

Строительство стартового дома по программе реновации на востоке столицы находится в завершающем этапе. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, объект находится по адресу улица Камова, дом 24.

— Фасады, облицованные металлическими панелями «под дерево», создают ощущение комфортного и современного города. Отмечу, что все проекты в рамках реновации выдержаны на высоком уровне качества, — рассказал Кузнецов.

Новостройка высотой восемь этажей будет состоять из двух корпусов. Общая площадь дома — примерно 25 тысяч квадратных метров.

Возле здания оборудуют игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Помимо этого, на территории появятся наземные парковки для жильцов, специалисты разобьют газоны и высадят деревья.

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