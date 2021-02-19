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Свыше 160 семей в районе Фили-Давыдково переедут по программе реновации в 2021 году
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Свыше 160 семей в районе Фили-Давыдково переедут по программе реновации в 2021 году

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Кастанаевская улица, 44Ак1 Карта всех событий

Более 160 семей в столичном районе Фили-Давыдково начнут переезд по программе реновации в 2021 году. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он отметил, что 167 семей переедут в новостройку, которая располагается по адресу Кастанаевская, дом 44А, корпус 1.

— Поскольку дома располагаются в шаговой доступности друг от друга, соблюдается один из основных принципов программы реновации – переселение в пределах одного района, вследствие чего у жителей сохранится привычный уклад жизни, — уточнил руководитель ведомства.

Кроме того, Сергей Левкин добавил, что два дома в районе Фили-Давыдково отдадут под заселение в 2021 году. Кроме того, до 2024 года расселят 22 дома, где проживают около четырех тысяч человек.

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