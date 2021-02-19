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Более 900 москвичей воспользовались правом на льготную докупку площадей по реновации
Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

Более 900 москвичей воспользовались правом на льготную докупку площадей по реновации

Юлия Ямпольская

Город

Свыше 900 обращений горожан по поводу приобретения дополнительных площадей поступило в Московский фонд реновации. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он отметил, что все участники программы реновации могут улучшить жилищные условия, приобретя дополнительные площади со скидкой 10 процентов. Это можно сделать в первые два года с момента заключения договора мены.

— В Фонд реновации поступило 748 обращений жителей непосредственно в момент переселения, еще 190 заявок на докупку — в течение двух лет. К настоящему времени заключено 745 договоров, — уточнил руководитель ведомства.

Кроме того, Сергей Левкин напомнил, что площадь приобретаемого жилья не должна превышать 100 квадратных метров, а докупка допустима только один раз. Всем участникам программы реновации консультационные услуги предоставляют бесплатно.

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