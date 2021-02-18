Более четырех тысяч москвичей переселят на первом этапе реновации в Нижегородском районе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

На первом этапе программы реновации в Нижегородском районе Москвы планируется переселить более четырех тысяч горожан. Об этом в четверг, 18 февраля, рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, переселение должно состояться до 2024 года.

— В соответствии с приказом правительства Москвы от 12 августа 2020 № 45/182/ПР-335/20 в Нижегородском районе до 2024 года планируется предоставить новые квартиры 4,3 тысячи жителям из 27 домов. На последующих этапах программы реновации запланировано переселить в общей сложности еще более 10 тысяч человек, — отметил Левкин.

Уточняется, что переселение по программе реновации в Нижегородском районе уже началось в конце 2020 года. Горожанам предоставили дом № 7/2 на шоссе Фрезер. На территории района, где сносу и переселению подлежат 92 дома, выделено семь стартовых площадок.

Помимо этого, для кварталов предусмотрели проект планировки. Так, жилую застройку обеспечат объектами социального назначения, сообщает агентство «Москва».

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