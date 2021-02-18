Легкоатлетический манеж в Алтуфьевском районе введут в эксплуатацию в 2021 году

Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Инженерная улица, 5 Карта всех событий

На северо-востоке Москвы завершается строительство легкоатлетического манежа. Здание планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году. Об этом в четверг, 18 февраля, рассказали в Мосгосстройнадзоре.

Отмечается, что манеж расположится по адресу: Инженерная улица, владение 5а. В рамках работ будет проверено качество инженерных систем здания, а также облицовочных, малярных и штукатурных работ. Помимо этого, специалисты проведут экспертизу материалов, применяемых для фасадных и отделочных работ.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, к проверкам легкоатлетического манежа в Алтуфьевском районе будут привлечены сотрудники Центра экспертиз, выполняющие комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества работ.

—Результаты испытаний передаются в Мосгосстройнадзор, в случае необходимости принимаются меры. Комитетом установлен контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований, — подчеркнул Олег Антосенко.

В новом спортивном комплексе будут заниматься воспитанники спортивной школы № 82 Москомспорта. В крытом помещении расположится просторные залы, тренерские и судейские комнаты, массажное помещение. Помимо этого, будет доступна инфракрасная сауна, кабинет врача, буфет, административные помещения.

Территорию вокруг манежа оборудуют парковкой для машин и микроавтобусов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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