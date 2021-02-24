Памятник Афанасию Белобородову открыли на Волоколамском шоссе в Москве
На Волоколамском шоссе открыли памятник генералу, дважды Герою Советского Союза Афанасию Белобородову, который сумел остановить наступление фашистов на Москву.
Бюст военачальника установили в Ленино-Снегиревском мемориальном комплексе. В начале организаторы и гости почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Гости возложили цветы к мемориалу «Воинам-сибирякам», участвовавшим в обороне Москвы. Ими командовал Афанасий Белобородов.
— На этом месте при обороне столицы погибли около миллиона человек. Наши солдаты смогли победить, несмотря на все трудности. Они проявили мужество и бесстрашие перед врагом, — сказал председатель Московского городского совета ветеранов Георгий Пашков.
На церемонии зачитали телеграмму от заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александра Горбенко. В послании говорится, что подвиг Белобородова вместе с другими его достижениями станет примером молодому поколению.
Генерал Белобородов родился в Иркутской области. Поэтому память о нем чтят и сибирские землячества столицы.
— Наш земляк прошел всю вой ну. Бился с японцами в Маньчжурии. Он дважды получил звание Героя Советского Союза. Все сибиряки гордятся им, — сказал член правления Иркутского землячества «Байкал» Иннокентий Налетов.
Бюст установили на могиле Афанасия Белобородова. На церемонии присутствовали внуки военачальника — Александр и Алексей.
— Мы часто приходим сюда, рассказываем своим детям и внукам о великом предке, — сказал Алексей Белобородов. — Из нашей семьи только я стал военным. Мне бы хотелось быть похожим на деда.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виталий Сучков, руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы:
— Он был выдающимся военачальником, благодаря умелому командованию которого советские войска дали достойный отпор врагу, проявили несгибаемое мужество и бесстрашие в переломные дни Битвы за Москву. События тех тяжелых и вместе с тем славных дней — одна из важнейших страниц, вписанных в историю Победы. Наш общий долг — увековечить имя генерала Белобородова.
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