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Матвиенко и Володин возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Вячеслав Володин / Фото: Пресс-служба Госдумы

Матвиенко и Володин возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Кирилл Николаев

Общество
Россия, Москва, Александровский сад Карта всех событий

Председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин во вторник, 23 февраля, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщили на сайте Госдумы.

Володин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику Георгию Жукову. В мероприятии также поучаствовали руководители думских фракций и депутаты. Кроме того, Матвиенко почтила память погибших и возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Ранее президент России Владимир Путин почтил память павших воинов, возложив венок у Могилы Неизвестного Солдата около Кремлевской стены. Глава государства традиционно приезжает в Александровский сад в День защитника Отечества.

Напомним, прах неизвестного советского воина, который погиб в Великой Отечественной войне, перенесли из братской могилы в Московской области и в торжественной обстановке перезахоронили в Александровском саду в 1966 году. На следующий год в этом месте был открыт мемориал. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, позже комплекс был дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.

Праздник 23 Февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной армии.

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