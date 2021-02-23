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Делегация правительства Москвы возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Фото: Вечерняя Москва

Делегация правительства Москвы возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Александровский садКарта всех событий

Делегация правительства столицы, возглавляемая заместителем мэра Москвы Петром Бирюковым, возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День защитника Отечества.

В торжественном мероприятии также приняли участие московские кадеты. В начале церемонии военнослужащие Преображенского полка вынесли два венка, выполненные из ветвей ели и украшенные цветами и красными лентами. Они были установлены перед Вечным огнем.

После этого участники мероприятия возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата. Музыкальное сопровождение церемонии обеспечивал военный Образцовый оркестр Почетного караула.

Память погибших почтили минутой молчания.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем защитника Отечества. Он напомнил о том, что в этом году будет отмечаться 80-летие битвы за Москву, которая стала первым шагом к победе в Великой Отечественной войне.

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