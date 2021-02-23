Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем защитника Отечества. Глава города опубликовал послание на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр назвал 23 Февраля праздником мужества, стойкости и патриотизма. Он также напомнил о том, что в этом году будет отмечаться 80-летие битвы за Москву, которая стала первым шагом к победе в Великой Отечественной войне.

— Безмерная благодарность нашим ветеранам за мирное небо над головой. Вы задали высокую планку следующим поколениям защитников Родины, и сегодня военные профессии — одни из самых почетных в России, — написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что гордится российскими солдатами и офицерами, и пожелал им здоровья, благополучия и мира.

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