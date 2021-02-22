Сергей Собянин показал фотографии первых пассажиров метро

Сергей Собянин/ Фото: https://vk.com/mossobyanin/Официальная страница Сергея Собянина в соцсети ВКонтакте

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на официальной странице в Instagram фотографии первых пассажиров метро.

— На февральском фото 1935 года — первые и очень колоритные пассажиры мосметро. В те дни, еще до официального открытия столичной подземки, пускали пробные составы, — поделился мэр.

Он уточнил, что четыре вагона у шести поездов были заняты почетными гостями — делегатами седьмого Всесоюзного съезда Советов и передовиков колхозов.

С 1930-х годов сохранились три вагона того самого первого типа. Сейчас на них можно прокатиться во время ночных экскурсий в метро, добавил Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что метрополитен возобновил ночные экскурсии после отмены ограничений из-за коронавирусной инфекции.

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