Отправиться в прошлое и прокатиться на ретропоезде: столичное метро возобновляет ночные экскурсии

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

У жителей Москвы вновь появилась возможность посетить ночные экскурсии в метро. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили в столичном департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На ночной экскурсии вас ждет рассказ о работе метрополитена изнутри, а потом из депо выведут ретропоезд, на котором вы и отправитесь. Здесь также будет много интересного: любопытные факты и несколько остановок на абсолютно пустых станциях. Да, вы поедете закрытым для пассажиров маршрутом между синей и голубой линиями. Будет остановка на ночном метромосту, а финиш — на «Киевской», — сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Уточняется, что экскурсии будут пока проводить с группами вдвое меньше, чем обычно, поскольку еще не полностью сняты ограничения из-за коронавируса.

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