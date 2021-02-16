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Москвичи проголосуют за темы лекций для акции «Ночь в музее»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичи проголосуют за темы лекций для акции «Ночь в музее»

Анастасия Колоскова

Город

В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование за темы лекций для акции «Ночь в музее», которая пройдет в «Доме на Брестской». Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, участники проекта «Активный гражданин» смогут выбрать темы из следующих: «Дизайн-код города», «Районы Москвы», «Ландшафтные решения и благоустройство», «Объекты реставрации» или предложить свой вариант.

«Дом на Брестской» стал площадкой для выставок, форумов и других мероприятий в сфере градостроительства. Помимо этого, находящийся здесь зал с интерактивной картой позволит совершить виртуальную экскурсию по улицам Москвы, уточняет официальный сайт мэра Москвы.

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