Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Библиотека МЭШ подготовила для школьников подборку в честь юбилея Николая Лескова
Фото: Public domain

Библиотека МЭШ подготовила для школьников подборку в честь юбилея Николая Лескова

Анастасия Колоскова

Город

Библиотека Московской электронной школы подготовила подборку тематических уроков и приложений к 190-летию Николая Лескова, которая позволит познакомиться не только с биографией и творчеством писателя, но и с бытом и культурой его времени.

Так, благодаря приложениям «Н. С. Лесков. Повесть «Очарованный странник» и «Н. С. Лесков «Тупейный художник» учащиеся смогут проверить знание этих произведений.

Сценарий урока «Н. С. Лесков. «Леди Макбет Мценского уезда» позволит сделать анализ содержания повести и изучить проблему русской драмы в купеческой среде.

С особенностями языка Лескова в повести «Левша» все желающие смогут познакомиться в одноименном интерактивном сценарии урока. Школьники смогут сравнить речь главного рассказчика в различных отрывках повести и проанализировать изобразительно-выразительные средства, которые использует автор.

Также школьникам предлагается разгадать интерактивный кроссворд, посвященный этому известнейшему произведению автора, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Московские девятиклассники могут подать заявление на участие в ГИА до 1 марта

МЭШМосковская электронная школа (МЭШ)библиотека МЭШ
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грешно смеяться над больными модераторами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Показатель зрелой личности

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Эра эскортниц: чем опасны современные содержанки

Георгий Коняев
Георгий Коняев

«Три дня я молился»: очень, очень плохой трип

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем ученик объявил охоту на учителя

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: почему московский борщ лучше украинского

Все мнения
О проекте