Библиотека МЭШ подготовила для школьников подборку в честь юбилея Николая Лескова

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Библиотека Московской электронной школы подготовила подборку тематических уроков и приложений к 190-летию Николая Лескова, которая позволит познакомиться не только с биографией и творчеством писателя, но и с бытом и культурой его времени.

Так, благодаря приложениям «Н. С. Лесков. Повесть «Очарованный странник» и «Н. С. Лесков «Тупейный художник» учащиеся смогут проверить знание этих произведений.

Сценарий урока «Н. С. Лесков. «Леди Макбет Мценского уезда» позволит сделать анализ содержания повести и изучить проблему русской драмы в купеческой среде.

С особенностями языка Лескова в повести «Левша» все желающие смогут познакомиться в одноименном интерактивном сценарии урока. Школьники смогут сравнить речь главного рассказчика в различных отрывках повести и проанализировать изобразительно-выразительные средства, которые использует автор.

Также школьникам предлагается разгадать интерактивный кроссворд, посвященный этому известнейшему произведению автора, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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