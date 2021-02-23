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Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Никита Абрамов

Общество
Россия, Москва, Александровский садКарта всех событий

Президент России Владимир Путин почтил память павших воинов, возложив венок у Могилы Неизвестного Солдата около Кремлевской стены.

Глава государства традиционно приезжает в Александровский сад в День защитника Отечества, сообщает РИА Новости.

Видео: Telegram / РИА Новости

Напомним, прах неизвестного советского воина, который погиб в Великой Отечественной войне, перенесли из братской могилы в Московской области и в торжественной обстановке перезахоронили в Александровском саду в 1966 году. На следующий год в этом месте был открыт мемориал.

В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, позже комплекс был дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.

Праздник 23 Февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной армии.

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