Изменить статус городской земли для строительства и благоустройства можно будет только онлайн

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С 1 марта 2021 года исключительно в электронный вид переходят государственные услуги, которые департамент городского имущества оказывает девелоперам, строительным организациям, а также организациям и физическим лицам, занимающимся благоустройством территории и возведением некапитальных объектов.

Это значит, что подача заявления на предоставление этих госуслуг, подписание и направление результата будет осуществляться исключительно на mos.ru.

— Организации и физические лица, занимающиеся строительством, оформлением градостроительной документации, благоустройством и возведением некапитальных объектов, теперь смогут изменить вид разрешенного использования земельного участка, согласовать межевой план, внести изменения в договор аренды, когда планируется строительство или реконструкция объекта, только на портале mos.ru и следить за ходом предоставления госуслуг в формате онлайн. Все это довольно популярные услуги, в 2020 году ими воспользовались 5,6 тысячи раз, — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Самыми популярными услугами стали согласование межевого плана границ земельного участка — 3207 заявлений и изменение разрешенного использования земельного участка — 1301 обращение.

С 1 марта 2021 года исключительно в электронный вид переходят следующие государственные услуги, необходимые для строительства, реконструкции, благоустройства и оформления градостроительной документации:

— изменение разрешенного использования земельного участка;

— выдача договора на размещение объекта благоустройства (элементов благоустройства территории);

— выдача распоряжения о снятии запрета на строительство;

— внесение изменений в договор аренды, если такие изменения предусматривают проектирование и строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства на земельном участке;

— согласование межевого плана границ земельного участка;

— перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности.

В настоящий момент из 35 госуслуг департамента городского имущества 24 доступны в электронном виде. С 1 марта исключительно в электронном виде на mos.ru будет оказываться 21 государственная услуга в имущественно-земельной сфере, еще три госуслуги оказываются одновременно в электронном и бумажном виде.

Онлайн-услуги в имущественно-земельной сфере в столице развивают департамент городского имущества совместно с департаментом информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления». Для получения госуслуг в электронном виде заявителю необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru. Для этого юрлицам и индивидуальным предпринимателям необходимо получить электронную подпись. Гражданам для получения услуг требуется регистрация на mos.ru, при этом для ряда услуг заявителям — физическим лицам также необходимо иметь электронную подпись. Это услуги, в которых предполагается двустороннее подписание документов. В случае отсутствия у заявителя электронной подписи она будет выдаваться бесплатно. На mos.ru опубликованы подробные инструкции о порядках создания личного кабинета и получения электронной подписи.

Если у гражданина возникли вопросы о регистрации на портале, подаче заявления или о пакете документов, он может получить консультации специалистов департамента городского имущества. Физических лиц очно проконсультируют в двух подразделениях службы «одного окна»: на территории «Москвы-Сити» в 1-м Красногвардейский проезде (д. 21, стр. 1) и в административно-деловом центре «Коммунарка» в поселении Сосенском.

Также можно воспользоваться видеоконсультациями ДГИ по этим вопросам, запись осуществляется на портале mos.ru. Для этого в каталоге необходимо выбрать услугу «Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ», указать соответствующее ведомство (департамент городского имущества), выбрать онлайн-консультацию по интересующему вопросу, а также желаемую дату и время. После этого заявитель получает подтверждение записи в личном кабинете. В указанный день на электронную почту придет ссылка на видеосервис. Общаться со специалистом можно на любом удобном устройстве.

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