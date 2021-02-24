Пользователи портала поставщиков смогут подписываться на закупки в регионах

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Пользователям портала поставщиков стала доступна новая функция, которая позволяет подписываться на закупки в конкретных регионах. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По его словам, всего на сервисе зарегистрировано порядка 210 тысяч бизнесменов со всей России. Кроме того, на площадке представлены заказчики из 37 регионов страны. Новая функция позволит им взаимодействовать друг с другом более персонализировано.

— Ежедневно на нем заключается более тысячи сделок, а каталог товаров, работ и услуг уже включает более 1,1 миллиона уникальных позиций. Важно, чтобы пользователям было удобно ориентироваться в постоянно растущем объеме информации, поэтому возможностям персонализации уделяется особое внимание, чтобы каждый предприниматель мог настроить портал для решения своих бизнес-задач, — отметил Эдуард Лысенко.

Отмечается, что пользователи могут подписаться на запрос по конкретным критериям, где указываются начальная цена, тип закупки, конкретный заказчик или другой параметр.

— Определив, что пользователи часто используют единый реестр закупок для поиска интересующих их закупок, добавили возможность подписки на закупки по установленным фильтрам из самого реестра, без необходимости перепрыгивания в другой раздел, — пояснил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Он добавил, что новые функции помогают пользователям экономить время и более продуктивно пользоваться услугами сервиса. Отредактировать параметры подписки на закупки можно в своем личном кабинете, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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