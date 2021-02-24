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Стажировку в правительстве Москвы прошли 200 студентов
Фото: freepik.com

Стажировку в правительстве Москвы прошли 200 студентов

Анастасия Волоснова

Город

Правительство Москвы рассказало о том, как 200 студентов и выпускников вузов проходят стажировку в столичных департаментах. Об этом сообщил официальный сайт мэра Москвы.

Прием заявлений на новую стажировку будет открыт до 28 февраля. Желающим предстоит пройти отборочный этап и курс в «Карьерной школе», после чего будут выбраны 100 лучших, которые и станут стажерами. Кроме того, с участниками отбора проведут видеоинтервью и собеседование с 15 по 29 марта. Во время работы они будут взаимодействовать с одним из трех направлений: «Медийный город», «Социальный город», «Комфортная городская среда», «Правовое пространство», «Городская экономика» и «HR-город».

По словам кураторов стажеров в столичном правительстве, участникам программы стараются давать интересные задачи. Стажеры выполняют их с удовольствием, несмотря на сложность и непривычный темп оперативной работы. Отмечается, что у идеального стажера не должно быть страха перед новыми и непростыми задачами.

Сами стажеры сообщают, что им нравится не только получать новый опыт работы, но и общаться с коллективом, который поддерживает и помогает справляться с трудной частью деятельности.

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