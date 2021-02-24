Город предлагает выкупить три помещения для любых бизнес–идей

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23 февраля, во вторник, в Центре управления городским имуществом рассказали о новых вакантных помещениях для предпринимателей.

Три помещения могут выкупить бизнесмены для реализации собственных проектов. Локации для них предлагаются в историческом центре.

— Рядом с предлагаемыми лотами находятся музеи, театры и рестораны. У всех выгодное месторасположение и приемлемая цена. Все они со свободным назначением, поэтому подойдут под любую бизнесидею, — рассказал подробности начальник управления по вовлечению объектов имущественного фонда Центра управления городским имуществом Александр Алексеев.

Так, первый объект находится на улице Анны Северьяновой, 3, строение 3. Его площадь совсем небольшая, немногим превышает 17 квадратных метров. Начальная цена такого лота составляет два миллиона рублей. Назначение свободное, то есть предприниматель сам решит, как обустроить помещение и что в нем расположится. Среди плюсов — отдельный вход.

— Помещение подойдет для кофейни или мастерской по ремонту обуви, — отметил Александр Алексеев.

Удобно и месторасположение — от станции метро «Улица 1905 года» идти несколько минут.

Второй лот можно найти по адресу: Весковский переулок, 7. Это помещение больше: его площадь — почти 60 «квадратов». Намного выше и начальная цена — торги стартуют с 12,4 миллиона рублей.

— Станция метро «Новослободская» находится в трех минутах ходьбы, — добавили в пресс-службе столичного Центра управления городским имуществом.

Третий лот расположен на улице Бахрушина, 1, стр. 1. Его площадь составляет почти 174 квадратных метра, а начальная цена — 27,7 миллиона рублей. Рядом расположена улица с высоким трафиком — Большая Ордынка, а неподалеку — станция метро «Павелецкая».

Уточняется, что торги состоятся 7 апреля нынешнего года.

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