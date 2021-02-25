Москва — добрый город: столичные НКО отмечают профессиональный праздник

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Профессиональный праздник отметят несколько тысяч социально ориентированных некоммерческих организаций. «Вечерняя Москва» расспросила некоммерческие организации о том, как они помогают горожанам и кто поддерживает их благотворительную деятельность.

Помогать тем, кто помогает другим

В столице существует несколько инфраструктурных НКО. Так называют организации, которые помогают другим фондам. Например, обучают сотрудников НКО или внедряют новые законодательные инициативы. Так, ассоциация НКО «Все вместе» уже несколько лет объединяет под своим крылом более 50 других организаций, которые оказывают поддержку малоимущим, пожилым, детям-сиротам и многим другим.

Благодаря гранту для НКО департамента труда и социальной защиты ассоциация организует профессиональное сообщество из сотрудников разных организаций для обмена опытом и экспертизами, а также взаимной поддержки.

— В последние годы отношения между правительством Москвы и некоммерческими организациями вышли на новый уровень, можно смело говорить о совместной работе с общей актуальной повесткой. Отличный пример — то, как чутко в департаменте труда и социальной защиты населения отреагировали на обращения и запросы НКО во время пандемии коронавируса. Весной наша ассоциация и Союз волонтерских организаций и движений подали коллективное обращение для получения удостоверений социальных волонтеров. Благодаря оперативной реакции ведомства несколько десятков НКО из состава «Все вместе» смогли оставаться на связи со своими подопечными и помогать им в это особенно тяжелое время, — комментирует Кира Смирнова, руководитель ассоциации.

Протянуть руку помощи тем, у кого нет дома

В это время года самой уязвимой категорией населения становятся бездомные. Леонид Чурашов, руководитель сельскохозяйственного приюта «Новая жизнь», рассказал о том, как НКО помогают бездомным пережить холода и обрести надежду на новую жизнь.

— Не секрет, что многие из тех, кто живет на улице, оказались на ней потому, что вышли из мест лишения свободы и теперь не имеют дома, куда можно было бы вернуться. Наш фонд социализирует этих людей и помогает восстановить трудовые навыки. Благодаря гранту для НКО «Москва — добрый город» мы обучаем бывших заключенных новым профессиям и даем им крышу над головой, пока они возвращаются к нормальной жизни, — рассказал руководитель. — Вместе с правительством Москвы мы разрабатываем новые методы помощи бездомным и надеемся, что в ближайшем будущем консолидированные усилия принесут обильные плоды.

Цифры и факты

Около 10 тысяч москвичей ежегодно получают дополнительную социальную адресную помощь через услуги НКО. Благодаря конкурсу грантов для НКО «Москва — добрый город» некоммерческие организации имеют возможность профинансировать свои программы, обучить волонтеров и приобрести необходимое для работы оборудование. В прошлом году победителями конкурса стали 123 некоммерческие организации.

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