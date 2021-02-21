«Мосволонтер» рассказал о развитии столичного добровольчества за семь лет работы

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

С начала прошлого года волонтеры акции «Мы вместе» выполнили 46 тысяч заявок, помогая москвичам во время пандемии. Об этих и других достижениях рассказал директор ресурсного центра Дмитрий Покровский ко дню создания «Мосволонтера» 21 февраля.

В 2021 году центру исполнилось семь лет. По словам Покровского, за этот период команда «Мосволонтера» расширилась и сплотилась. Он отметил, что центр позволяет формировать в столице и стране культуру добрых дел. В свою очередь пандемия коронавируса подтолкнула многих ранее безучастных москвичей заняться добровольчеством.

Уточняется, что в столице занимаются волонтерством около 560 тысяч человек, из них 120 тысяч зарегистрированы на сайте «Мосволонтера». По словам Покровского, самому молодому добровольцу центра 14 лет, самому взрослому — 83 года. Он уточнил, что перед работой все волонтеры проходят обучение.

Москвичи могут выбрать из широкого спектра ту тему, в рамках которой они хотят помогать. Центр предлагает москвичам работать с животными, в сфере медиа, заниматься экологической и другой деятельностью. Кроме того, «Мосволонтер» сотрудничает с различными НКО и проводит обучение для их волонтеров.

— В «Мосволонтере» есть и эксперты — они занимаются обучением, помогают разрабатывать социальные проекты. НКО ежедневно обращаются за консультациями, за помощью в организации волонтерских корпусов, в прохождении обучения. Уже более 35 тысяч человек прошли обучение по разным направлениям, — отметил Покровский.

Он добавил, что работе волонтеров помогают столичные власти. Так, правительство Москвы сделало бесплатными все парковки для участников акции «Мы вместе» в период пандемии. Во время смен для волонтеров обеспечивают питание и комфортные условия работы. А выпускникам школ участие в добровольческих мероприятиях приносит дополнительные баллы при поступлении в университеты, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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