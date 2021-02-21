Сергей Собянин поздравил сотрудников «Мосволонтера» с семилетием со дня создания центра

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников ресурсного центра «Мосволонтер» с днем создания организации. Глава города опубликовал послание на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр напомнил о том, что «Мосволонтер» был создан семь лет назад. За этот период организация успела вырасти и собрать под своим началом добровольцев различных движений.

Сергей Собянин отметил, что «Мосволонтер» представлял столицу на Всемирном фестивале молодежи и студентов, чемпионате мира по футболу и других мероприятиях.

— Любой может прийти в «Мосволонтер» с вопросом: «Чем я могу быть полезен?» Здесь не только подскажут, но и научат, помогут сделать свой социальный проект. Теперь без волонтеров не проходит ни одно крупное событие в столице, — написал глава города.

Кроме того, мэр напомнил, что именно волонтеры столицы помогли москвичам пережить трудные дни пандемии коронавирусной инфекции.

Сергей Собянин пожелал коллективу центра здоровья и новых интересных проектов. Он отметил мотивацию работников «Мосволонтера», а также их веселый и дружный настрой.

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