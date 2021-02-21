Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Собянин поздравил сотрудников «Мосволонтера» с семилетием со дня создания центра
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Сергей Собянин поздравил сотрудников «Мосволонтера» с семилетием со дня создания центра

Анастасия Волоснова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников ресурсного центра «Мосволонтер» с днем создания организации. Глава города опубликовал послание на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр напомнил о том, что «Мосволонтер» был создан семь лет назад. За этот период организация успела вырасти и собрать под своим началом добровольцев различных движений.

Сергей Собянин отметил, что «Мосволонтер» представлял столицу на Всемирном фестивале молодежи и студентов, чемпионате мира по футболу и других мероприятиях.

— Любой может прийти в «Мосволонтер» с вопросом: «Чем я могу быть полезен?» Здесь не только подскажут, но и научат, помогут сделать свой социальный проект. Теперь без волонтеров не проходит ни одно крупное событие в столице, — написал глава города.

Кроме того, мэр напомнил, что именно волонтеры столицы помогли москвичам пережить трудные дни пандемии коронавирусной инфекции.

Сергей Собянин пожелал коллективу центра здоровья и новых интересных проектов. Он отметил мотивацию работников «Мосволонтера», а также их веселый и дружный настрой.

Читайте также: Сергей Собянин заявил о высоком уровне качества домов по реновации в Москве

поздравления мэраСергей Собянинволонтеры
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Старые песни о главном в исполнении НАТО

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте