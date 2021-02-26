Варнава, Бортич и дорогое вино: столичные таксисты вспомнили самые необычные поездки

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Популярность такси в Москве за последние десять лет выросла в несколько раз: около 800 тысяч жителей столицы ежедневно пользуются машинами с фирменным знаком, чтобы добраться до пункта назначения. Среди них попадаются как очень скромные, так и слишком буйные клиенты, а также известные персоны. О самых запоминающихся поездках столичные таксисты рассказали корреспонденту «Вечерней Москвы».

Чаевые на подарок дочери, шампанское и «неадекваты»

Вот уже четыре года москвич Николай Кодолов развозит пассажиров по столице и области. По словам мужчины, за это время он повидал самых разных пассажиров, но обычно попадаются «нормальные, спокойные, молчаливые» люди.

— Всякие бывали клиенты, но в большинстве своем это адекватные люди. Правда, тут еще психология работает: многие предпочитают не разговаривать с незнакомцами (таксистами — прим. «ВМ») без особой необходимости, — рассказал Кодолов.

Опираясь на свой опыт, он отметил, что зачастую буйные клиенты встречаются в регионах. В Москве обстановка поспокойнее. Так, в последний раз Николай столкнулся с «неадекватом» лишь осенью 2019 года — тогда он просто отказался везти смутьяна, пожелал ему удачи и выпроводил из машины.

Фото: moscow-live

Сам Николай не против поддержать беседу, особенно если доводится поговорить с культурным человеком.

— Самые интересные люди — те, которые имеют отношение к культуре. Я в душу не лезу, не спрашиваю о работе, но бывает, что забираешь человека у театра или после какого-нибудь культурного мероприятия и он сам тебе все может рассказать. И актеров я подвозил, и музыканта однажды, кто-то мне про танцы говорил, — поведал собеседник «Вечерней Москвы».

Пару раз случалось Николаю везти таких персонажей, которые запоминаются на всю жизнь. Года два назад он подобрал на Юго-Западной мужчину навеселе. Тот стоял с какими-то подарками в руках, а путь держал в сторону микрорайона Московский.

— Слегка подвыпивший, он говорит мне: «Кстати, мне еще цветы надо заехать купить». Мы разговорились, поехали за цветами. Тут он спрашивает, есть ли у меня дети. Я ему: «Да, дочка». Он мне говорит, что сам дочку воспитывает, а у нее как раз тогда был день рождения. Затем он дает мне 200 долларов и говорит: «На, купи и ты своей дочке подарок!» Я немного в осадок выпадаю, глаза у меня как чайные блюдца… Я сначала отказываюсь, но он в итоге уговорил меня. Деньги принял с благодарностью, — рассказал Кодолов.

А недавно, продолжил он, из Подмосковья нужно было отвезти на корпоратив компанию из трех человек.

— Ехали по Дмитровскому шоссе в сторону «первой бетонки» (автотрасса А107, Московское малое кольцо — прим. «ВМ»). Довез их, а они мне оставили бутылку хорошего шампанского, — сказал Николай.

Поездка с Варнавой, веселая Нюша и дорогущее вино

В ближайшем Подмосковье проживает другой собеседник «Вечерней Москвы». 40-летний Алексей Захарин работает таксистом примерно пять лет. Ему, как и Николаю, встречались разные попутчики, но «в большинстве случаев вежливые».

— Бывало, сядет пассажир — на нем лица нет, и давай изливать душу, говорить о своих проблемах. Я всегда слушаю, пытаюсь поддержать. И в самом деле иногда мне удается поднять клиенту настроение, — говорит Захарин.

Среди прочего ему доводилось подвозить настоящих знаменитостей. Своего самого первого звездного пассажира он запомнил на всю жизнь — это была актриса Светлана Устинова (играла в «Хардкоре», «Методе-2» — прим. «ВМ»).

— Попадались и другие актеры и актрисы. Мне запомнилась Екатерина Варнава — она в жизни оказалась точно такая же, какая на сцене. Еще певицу Нюшу подвозил, она очень веселая и жизнерадостная. Хотя обычно звезды не лезут с разговорами, — признается таксист.

Говоря о необычных чаевых, Алексей вспомнил, как однажды ему заплатили хорошую сумму за отменившуюся поездку. По словам мужчины, как-то раз он подвозил парня в час пик. Они успели проехать всего несколько метров, после чего клиент решил выйти из машины: пешком было проще дойти до места назначения.

— Изначально поездка стоила около 1,7 тысячи рублей, но мы завершили ее раньше и клиент должен был всего 400. А он выходит и дает мне две тысячи. Я, естественно, тянусь за сдачей, но он наотрез отказался ее брать и сказал: «Это вам за то, что у вас в принципе есть сдача», — рассказал собеседник «ВМ».

Была и другая забавная история, продолжил Захарин. По его словам, один мужчина специально «молча забыл» бутылку дорогущего вина. Он спрятал ее под заднее сиденье машины, чтобы не сразу можно было заметить сюрприз.

— Я опешил и даже позвонил в службу поддержки. Рассказал, мол, вот человек бутылку у меня забыл. Но мужчина, оставивший вино, не пожелал со мной связываться. Если я правильно понял, так он намекнул, что это все неслучайно, — заключил Алексей.

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Матерящаяся Бортич и чиновник из Минэнерго

В беседе с «ВМ» 46-летний московский таксист Василий Суворов сразу заявил о своих глубоких познаниях в географии столицы, чем напомнил водителя лондонского кеба. По долгу службы они должны знать каждую улочку города. Василий тоже может этим похвастать: он признается, что не имеет специального образования, но таксистом-интеллектуалом стал из большой любви к истории Москвы.

— Я знаю все старые названия улиц, почему станции метро названы так, а не иначе, знаю, на каких высотках нет звезд и почему. Я рассказываю пассажирам о Москве, потому что это их успокаивает. Я как бы говорю им о предстоящем пути, показывая, что не намерен разводить на деньги. Все это особенно нравится молодежи, — поведал собеседник «ВМ».

Он припомнил, как однажды ехал с актером Борисом Дергачевым, которого знал по короткометражному сериалу «Короче».

— Молодой такой человек, мы с ним говорили о наших звездах. Всякое обсуждали, но мне запомнилось, как он рассказал, что у нас сейчас мало звезд отечественного телевидения, которые, пардон, своими силами добиваются успехов, — поделился Василий.

В другой раз, продолжил он, ему нужно было отвезти продюсера актрисы Александры Бортич. Ее агент оказался человеком не без чувства юмора, смеется Суворов.

— Мы разговорились, он и давай: «У меня вот Сашка Бортич без мата вообще не разговаривает!» Ну я поддерживаю: «Да, без мата мы никуда, но он у нас ведь не для ругани, а для связки слов», — иронично отметил он.

Василий также рассказал о небольшом знакомстве с официальными лицами. Так, в самый обычный рабочий день к нему в машину сел чиновник.

— Он, говорит, из Минэнерго. Я во внимание принял, поехали. Поездка вся вышла в 700 рублей, но он мне всучил где-то пять с половиной тысяч со словами: «Вам… За хорошее настроение», — сказал таксист.

В итоге с хорошим настроением остался и сам Василий.

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