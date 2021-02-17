Систему для анализа работы такси в Москве планируют запустить к апрелю

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Для анализа работы такси в Москве запустят специальный сервис к апрелю 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Уточняется, что запуск запланирован в первом квартале 2021 года. Его разработка была анонсирована на VII Международном евразийском форуме «Такси» в 2019 году заместителем руководителя Дептранса Дмитрием Прониным.

— Сейчас мы продолжаем тестировать систему для анализа работы такси и налаживаем механизм взаимодействия с диспетчерскими службами, Московской административной дорожной инспекцией и другими ведомствами. Запуск системы запланирован на первый квартал 2021 года, — рассказали в пресс-службе.

Благодаря сервису для водителей такси создадут уникальный идентификатор, контролирующий выход таксиста на вызов. Отмечается, что программа позволит объединить рейтинг водителей, выданный работодателями и пользователями. Личность таксиста будут подтверждать через сайт госуслуг, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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