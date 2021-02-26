Операция «Расхламление»: как сделать Москву чище?

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Маленький принц из сказки Антуана де Сент-Экзюпери жил по правилу: «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету». Но его планета была маленькой. С Москвой задача сложнее: ее площадь огромна — более 2,5 тысячи квадратных километров. В одиночку и за одно утро не справиться. Однако есть ведомство, куда москвичи могут пожаловаться на «непорядок», и результат будет. За «борьбу с хламом» отвечает Госинспекция по недвижимости. «ВМ» разбиралась, как это работает.

История «расхламления» с хеппи-эндом

В 2020 году на портал «Наш город» поступило обращение о том, что в Крылатском, в районе Осеннего бульвара, замусорена прогулочная зона. Специалисты Госинспекции по недвижимости выехали на место и убедились: проблема реальная и серьезная. Действительно, почти 540 квадратных метров территории были буквально «усыпаны» бесхозными бетонными плитами. Они не только «похоронили» под своей тяжестью нежные цветы и траву, но и мешали жителям Крылатского гулять по скверу. Госинспекция по недвижимости подключила к решению вопроса управу района и префектуру округа, а также ГБУ «Жилищник района Крылатское». Бетонные плиты увезли, а участок благоустроили. Провели обрезку кустарника, разбили газон. Сегодня это еще одна ухоженная часть сквера, приятное место для прогулок и детских игр. И виды из окон окрестных домов стали куда более живописными. Примеров таких «преображений» множество. А начинается все с обращений горожан, которые просто не захотели пройти мимо.

Каким бывает мусор и почему он опасен?

Есть четкие критерии, что такое свалка. Это когда всевозможные отходы и мусор рассыпаны по площади более 200 квадратных метров. Если у вас есть дача, то просто представьте две сотки. По закону объем мусора тоже должен быть значительным, чтобы его зафиксировали как свалку: более десяти кубических метров, или почти два КамАЗа.

А если территория не настолько замусорена? Тогда проблема называется по-другому: «захламление». С захламлениями тоже можно и нужно бороться.

Хлам — это не только пищевые и бытовые отходы. Это могут быть всевозможные бетонные блоки, старые шины, стройматериалы, мебель, даже разбросанные куски асфальтового покрытия. Всему этому не место на улицах города.

Дело не только в том, что мусор неэстетичен. Он наносит ущерб природе, загрязняет окружающую среду, выделяет токсины в почву и воду. Хлам опасен для людей: он запросто может стать причиной пожара. Дети, подгоняемые любопытством, любят исследовать такие места и могут травмироваться. Взрослому споткнуться о какую-нибудь бетонную плиту или ржавый штырь, порезаться о стекло — тоже ничего хорошего.

Среди отходов находят себе дом и начинают размножаться мыши, крысы, вредные насекомые. Очаги захламления нередко притягивают к себе стаи ворон и бродячих собак. Неприятное соседство, не правда ли? Поэтому не проходите мимо и сообщайте о проблеме.

Много ли жалоб на хлам?

В 2020 году в Госинспекцию по недвижимости поступило около 1,4 тысячи обращений через портал «Наш город». Почти половина из них (47 процентов) — это именно жалобы на захламление земельных участков. Даже самовольное застраивание дворов и незаконное размещение летних кафе не так сильно волнуют москвичей.

Бывает, что не всегда проблемы, о которых горожане пишут в своих обращениях, подтверждаются. Например, жалобу написали, а уже на следующий день мусор убран. Однако тщательная проверка проводится в любом случае. И если нарушение есть, то им занимаются.

В 2020 году Госинспекция по недвижимости выявила в Москве почти 100 захламленных земельных участков.

— 75 процентов из них, — сообщает начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, — уже расчищены и приведены в порядок.

Нельзя не отметить хорошую тенденцию: с каждым годом Москва действительно становится чище. По словам Владислава Овчинского, с 2016 года, за неполные пять лет количество выявляемых каждый год захламлений уменьшалось и к 2021 году сократилось на треть.

Какие районы больше всего страдают от захламлений?

В 2020 году самое большое количество замусоренных участков (21) было обнаружено в Западном административном округе. На втором месте — Южный административный округ: там 15 нарушений. Третье место поделили Северо-Восточный и Северо-Западный административные округа: там нашли по 10 нарушений. Интересно, что в Южном административном округе навели порядок быстрее всего. К концу 2020 года там успешно ликвидировали абсолютно все 15 захламлений.

Самые ухоженные и чистые округа в Москве — это ЮВАО и ЮЗАО. За весь 2020 год там выявили лишь 2 и 4 захламления соответственно. А ведь раньше была совсем другая картина: в 2019 году именно ЮВАО поставил антирекорд по захламленным земельным участкам — их было 47, в ЮЗАО тоже немало — 20. Но сейчас эти округа держат курс на чистоту.

По статистике Госинспекции по недвижимости, около 40 процентов захламлений находятся на земле в собственности города, а 60 процентов — на земле в собственности юридических лиц. И если вы видите, что вдоль забора какого-нибудь предприятия валяются стройматериалы и прочий мусор, — это не повод смириться и опустить руки: мол, частная территория — что тут сделаешь. После обращений граждан Госинспекция находит собственников, привлекает к административной ответственности, и владельцы участков приводят их в надлежащий вид.

Что делать, если вы тоже хотите сделать Москву чище, избавить ее от «мусорных пятен»?

Расскажите о проблеме на портале «Наш город». Эта электронная площадка — удобный «пункт приема» самых разных жалоб и обращений. «Наш город» позволяет следить благоустройством, работой метро, чистотой и порядком во дворах и парках, на стройплощадках и в общественном транспорте, за работой поликлиник и даже ценами в аптеках. На портале зарегистрировано уже более 1,6 миллиона пользователей и решено 4,5 миллиона проблем.

Так что если вы увидели свалку или захламленный участок — зайдите на портал, нажмите на иконку «Сообщить о проблеме». Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и напишите. Ваше обращение поступит в Госинспекцию по недвижимости.

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