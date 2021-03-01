Весна идет — весне дорогу! Советы от столичных психологов, как настроиться на позитив

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1 марта — первый день календарной весны. Для многих этот день становится психологической точкой отсчета для нового сезона, жизненных перемен, активных действий, даже несмотря на то, что за окном еще может быть снег и легкий морозец. Психолог из социально-реабилитационного центра «Возрождение» Александр Мишанов рассказал, как можно встретить весну и оставаться в позитивном расположении духа в рабочие будни.

В первые недели календарной весны человеческий организм может на себе ощущать признаки весеннего обострения: отсутствие настроения, раздражительность, ощущение «дня сурка» и многое другое.

— Причины такого обострения кроются в цикличности природы: человек, как ее часть, ощущает влияние смены времен года. К зиме (своеобразному старту) мы бодро приходим насыщенными естественными витаминами и энергией летнего солнца, в то время как к весне наш организм истощается и мы еле ползем до финиша, — объясняет Александр Мишанов.

Весна проверяет нашу эмоциональную стабильность. Если лето — время для проявления максимальной активности во всех сферах жизни, то зима — пора снижения темпов активности, период сна и покоя, размышлений и подведения итогов. С наступлением холодов обмен веществ у растений и животных замедляется. Зима — не период для накопления энергии, а время для расходования уже накопленной за лето энергии.

— В наши дни упростился быт и домашнее хозяйство, ритм жизни стал быстрее за счет смены ручного труда на механизированный. Однако мы по-прежнему большую часть дня находимся за работой, а по вечерам стремимся проводить время с семьей за совместным просмотром фильмов, мультфильмов, за настольными играми. За зиму человек психологически устает, поэтому весна становится своеобразным трамплином для того, чтобы вновь ворваться в активную жизнь, летнюю пору. Весной важно заряжаться через новые события, прогулки с друзьями, спорт на улице, — рассказывает психолог.

Как создать себе настроение: советы от психолога

— Старайтесь больше проводить времени на свежем воздухе. По возможности заменяйте наземный общественный транспорт пешими прогулками, желательно по парковым территориям.

— Совместное семейное путешествие в другие климатические условия. Например, на неделю можно отправиться в поездку по Краснодарскому краю или Калининградской области.

— Совместное семейное времяпрепровождение. Посещайте мастер-классы по изготовлению творческих поделок. Пополните гардероб новой яркой одеждой. Сделайте уборку в квартире — с перестановкой мебели и добавлением в интерьер ярких элементов декора.

— Для поднятия настроения отправляйтесь на празднование Масленицы. Народные гулянья, безусловно, имеют психологический аспект: уменьшается эмоциональное напряжение, вы также освобождаетесь от негативных образов зимы.

— Включите в свой рацион продукты оранжевого цвета: тыкву, морковь, батат, лосось. Это положительно повлияет на зрительные рецепторы. Оранжевый цвет бодрит, заряжает и вдохновляет нас, а содержащийся в продуктах каротин повышает иммунитет.

— Старайтесь ложиться спать в промежутке с 21:00 до 23:00. Это способствует выработке мелатонина (гормон сна) в достаточном количестве, что позволит вам высыпаться естественным образом.

— Адекватно относитесь и принимайте свое внутреннее состояние. Не стоит требовать от самого себя завышенных результатов, если вы энергетически обезвожены. Стоит прислушиваться к сигналам организма.

— Не сдерживайте негативные эмоции слишком долго. Проводите профилактику психоэмоционального состояния. Это можно делать самостоятельно посредством двигательной активности — занятий спортом, танцами. Или посредством творческого самовыражения — музыка, живопись. А можно обратиться к психологу и психотерапевту.

— Старайтесь относиться к сложившимся климатическим условиям с чувством юмора. Кажется, что в менталитете нашего народа заложено особое отношение к негативным явлениям, особая форма юмора. На просторах интернета иронично высмеивают различного рода невзгоды, в том числе и капризы погоды. Вместо того чтобы страдать по любому поводу, всегда можно примкнуть к обществу неунывающих оптимистов. Иными словами, взглянуть на проблему с другой точки зрения.

На заметку

Если же вам тяжело самостоятельно сохранить позитивный настрой и разрешить сложные жизненные ситуации, то обращайтесь к специалистам семейных центров. Они всегда вам дадут нужные и важные советы. В центрах оказывают профессиональную помощь психологи, юристы, специалисты по работе с семьей, медиаторы.

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