Школьники и студенты колледжей покажут навыки в разных профессиях на чемпионате по стандартам WorldSkills Russia

Ученица московской школы № 2090 Татьяна Алексахина сдает тест на правильность поведения при задержании преступника в рамках компетенции «Правоохранительная деятельность» на чемпионате профессионального мастерства. В роли преступника — школьник Тахмин Эргашев / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 2 марта, в Москве стартовали состязания IX Открытого чемпионата профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia — 2020– 2021.

Соревнования будут проходить до 19 марта на площадках образовательных организаций Москвы. В этом году увеличилось не только количество участников чемпионата — заявки подали порядка 25 тысяч конкурсантов, но и число компетенций, соревнования по которым проходят в Москве впервые в рамках регионального чемпионата.

— Столичные конкурсанты впервые соревнуются за звание чемпиона в таких направлениях, как «Бережливое производство», «Вертикальный транспорт», «Цифровая трансформация», «Социальная работа» и многие другие, — рассказали в Комплексе социального развития столицы.

Всего же на чемпионате представлены семь профессий: сфера услуг и образования, информационные технологии, творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, строительная сфера, транспорт и логистика. В первый соревновательный день на базе кадетского корпуса Колледжа полиции прошли состязания в компетенции «Правоохранительная деятельность». Учащиеся в возрасте 14–16 лет примеряли на себя роль сотрудников полиции.

— Компетенция делится на несколько модулей, — рассказал главный эксперт по компетенции «Правоохранительная деятельность» Виталий Шустров. — Команды из пяти человек выполняют функции полицейского наряда.

Во время задания они получают инструкцию, вооружение, снаряжение.

— Например, в рамках модулей ребята имитируют деятельность патрульно-постовой службы, ГИБДД, ДПС, участковых, криминалистов, судмедэкспертов и других специальностей, — пояснил Виталий Шустров.

Оружие для выполнения заданий, конечно, у ребят не настоящее — используются макеты. Но есть и вполне реальные предметы из арсенала полицейских.

— Мы используем настоящие дактилоскопические валики, краску, магнитные и немагнитные порошки, наручники, — уточнил главный эксперт компетенции.

Также для выполнения задания по работе во время дорожно-транспортного происшествия и оказанию первой помощи используется реальное оборудование: сам автомобиль, ограждения, знак аварийной остановки.

По словам Шустрова, подготовку подростки проходят на базе проекта «Кадетский класс в московской школе».

— Также активное участие в чемпионате по этой компетенции принимают участники движения «Юнармия», — добавил он. — Среди ребят постарше участвуют студенты профильных колледжей.

Таким образом, чемпионат — хорошая возможность не только проявить себя, но и ближе познакомиться с профессией.

ЦИТАТА

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Город уделяет большое внимание развитию профессионального образования. Мы постоянно модернизируем материально-техническую базу колледжей, преподаватели повышают квалификацию. Успехи наших конкурсантов на чемпионатах профмастерства доказывают, что мы движемся в правильном направлении. Сейчас начался региональный чемпионат WorldSkills «Московские мастера», его можно с уверенностью назвать самым масштабным конкурсом профессионального мастерства как по количеству участников, так и по числу соревновательных дисциплин.

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