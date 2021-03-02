Порядка 25 тысяч человек подали заявки на участие в чемпионате WorldSkills в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Заявки на участие в IX открытом чемпионате профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia подали порядка 25 тысяч человек. Об этом во вторник, 2 марта, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, мероприятие можно назвать самым массовым конкурсом профессионального мастерства как по числу участников, так и по количеству соревновательных дисциплин. Кроме того, в 2021 году представлено рекордное число новых компетенций, соревнования по которым проходят в Москве в первый раз в рамках регионального чемпионата.

— Мы уверены, что конкурсанты этого года смогут удержать высокую планку, поставленную столичной сборной в прошлом году, — цитирует заммэра Интерфакс.

Чемпионат «Московские мастера» является крупнейшим профессиональным конкурсом по стандартам WorldSkills Russia. Москва начала проводить его одной из первых в России. В состязаниях участвуют молодые профессионалы, лучшие из которых получат возможность войти в состав сборной команды столицы и выступить на национальном чемпионате.

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