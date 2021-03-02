Чемпионат мира по кикбоксингу в Москве отменен

Фото: instagram.com/wako.kickboxing

Всемирная ассоциация организаций кикбоксинга (WAKO) отменяет проведение чемпионата мира по данному виду спорта в Москве. Об этом во вторник, 2 марта, рассказали в пресс-службе ассоциации.

Чемпионат должен был пройти в Москве с 5 по 14 ноября. Однако из-за вердикта Спортивного арбитражного суда турнир в российской столице отменен.

WAKO как подписант кодекса WADA решила воспользоваться правом выхода из контракта с Федерацией кикбоксинга России относительно организации чемпионата мира, заявили в ассоциации.

Новое место проведения турнира будет определено в марте, сообщается на официальном сайте WAKO.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным.

Спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года. Российские атлеты выступят на Олимпийских играх в Токио и Пекине под аббревиатурой Олимпийского комитета РФ (ROC).

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