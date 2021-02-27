СБР обратился в CAS из-за ограничений со стороны IBU на чемпионате в Словении

/ Фото: Союз биатлонистов России

Союз биатлонистов России (СБР) обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за ограничений со стороны Международного союза биатлонистов (IBU) на чемпионате мира в Словении. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает Inside the games.

Стало известно, что генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон подтвердил, что получил уведомление о данном обращении. Кроме того, он назвал его политическим заявлением на национальном уровне со стороны России.

Команда РФ из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) участвовала в чемпионате мира в словенской Поклюке под флагом СБР, а как гимн использовался бы гимн IBU.

CAS в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

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